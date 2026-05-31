Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres; revelan primeras imágenes

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Dua Lipa anunciaron su compromiso en junio de 2025. FOTO: AFP

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron este fin de semana en una ceremonia civil realizada en Londres, Inglaterra, de acuerdo con reportes de medios británicos.

Los reportes señalan que, tras la ceremonia civil en Londres, la pareja tiene previsto celebrar una segunda boda y una fiesta de tres días en Sicilia, Italia, a finales de esta semana.

Así fue la boda de Dua Lipa y Callum Turner

dua lipa is super kind, politically aware, makes great music, spends her time & money traveling and exploring different cultures, and now she’s married to the man of her dreams.



yeah, dua has won at life. 🥹 pic.twitter.com/LMwGRv9x5w — dua lipa pics (@lipapictures) May 31, 2026

Según información publicada por The Sun y The Daily Mail, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada celebrada en el Ayuntamiento de Old Marylebone, ubicado en el centro de la capital inglesa. Ambos medios difundieron imágenes de los recién casados saliendo del recinto tomados de la mano.

Para la ocasión, la cantante de 30 años, vistió un conjunto de falda de Schiaparelli Couture acompañado de un sombrero blanco, mientras que Turner, de 36 años, optó por un traje azul marino.

bianca jagger, 1971 dua lipa, 2026 pic.twitter.com/Cj5KOXrwxC — dua lipa crave (@addictionlipa) May 31, 2026

Al salir del ayuntamiento ya como esposos, Dua Lipa y Callum Turner fueron recibidos por asistentes que lanzaron confeti para celebrar la ocasión. Posteriormente, la pareja se retiró del lugar a bordo de un tradicional taxi negro de Londres.

La ceremonia se realizó de manera privada y permitió formalizar legalmente su matrimonio. Además, algunos reportes señalan que el cantante Elton John, quien colaboró con Dua Lipa en la canción “Cold Heart”, podría participar en los festejos programados en Italia.

Una fuente citada por la prensa británica aseguró que ambos están entusiasmados por esta nueva etapa de su vida y que la relación entre ellos se ha fortalecido desde que comenzaron su noviazgo.

¿Cuándo comenzó la relación entre Dua Lipa y Callum Turner?

did we make it? yes we did pic.twitter.com/JO5JtSVRUN — dua lipa crave (@addictionlipa) May 31, 2026

La cantante y el actor mantienen una relación desde enero de 2024. Meses después, en junio de 2025, Dua Lipa confirmó su compromiso durante una entrevista con la revista British Vogue.

En aquella conversación, la intérprete explicó que la idea de construir una vida junto a Turner era una de las decisiones más importantes de su vida.

Cabe recordar que Callum Turner es un actor británico conocido por participar en producciones como la saga cinematográfica “Fantastic Beasts”, y la serie de televisión “The Capture”.

🚨FAMOSOS: Dua Lipa foi embora do seu casamento de táxi. pic.twitter.com/DtTVkhRcjC — CHOQUEI (@choquei) May 31, 2026

Además, su nombre ha sido mencionado en diversas ocasiones entre los posibles candidatos para interpretar al próximo James Bond.

Por su parte, Dua Lipa alcanzó fama internacional en 2016 con la canción “Be The One” y posteriormente consolidó su carrera con éxitos como “Levitating” y “Don’t Start Now”.

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