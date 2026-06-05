Asesinan al actor James Handy; su hijastro es el principal sospechoso

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También murió su colaborador. FOTO: Getty Images

El actor estadounidense James Handy murió a los 81 años después de ser encontrado con una herida de arma blanca en el pecho frente a su vivienda en Los Ángeles, Estados Unidos. Las autoridades informaron a la prensa local que el principal sospechoso es el hijo de su pareja, quien ya fue detenido por el caso.

La última aparición del actor fue en “Top Gun: Maverick”, donde interpretó a Jimmy, un camarero que formó parte de la secuela protagonizada por Tom Cruise.

¿Qué se sabe de la investigación?

🕯️ The son of his girlfriend fatally stabbed a Top Gun: Maverick actor



81-year-old James Handy was found with a fatal stab wound outside his home in Los Angeles. He later died from his injuries.



According to police, 44-year-old Michael Gledhill called 911 after the attack and… pic.twitter.com/dbs4e5upmr — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

De acuerdo con la policía de Los Ángeles, los agentes acudieron a una vivienda la mañana del miércoles 3 de junio, tras recibir una llamada al 911. Según las autoridades, la persona que llamó dijo: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

Cuando los oficiales llegaron al lugar encontraron al actor inconsciente en el jardín delantero de la casa. Handy fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La policía identificó al sospechoso como Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la novia de Handy y residente de la misma vivienda. De acuerdo con las autoridades, el hombre les dijo a los agentes que era la persona que estaban buscando.

Gledhill fue arrestado bajo sospecha de asesinato y permanece bajo custodia. Los registros penitenciarios indican que su fianza fue fijada en 2 millones de dólares.

Hasta el momento no está claro si cuenta con representación legal. Los registros de la cárcel no mostraban un abogado asignado y los mensajes enviados a la oficina del defensor público del condado no habían sido respondidos de inmediato.

¿Quién era James Handy?

James Handy nació en Nueva York en 1945, desarrolló una extensa carrera en cine y televisión durante varias décadas. Entre sus papeles más recordados destaca su participación como exterminador en la película “Jumanji”.

Más recientemente apareció en “Top Gun: Maverick”, donde interpretó a Jimmy, un camarero que formó parte de la exitosa secuela protagonizada por Tom Cruise.

Además, el actor participó en populares series policiacas como “NCIS: Los Angeles”, “The Closer” y “Cold Case”.

Tras conocerse la noticia de su muerte, Pam Ellis-Evenas, representante de Ellis Talent Group, lamentó el fallecimiento del actor.

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