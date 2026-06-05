Cazzu sorprende a todos: así es su inesperado debut como actriz en Netflix con “Risa y la cabina del viento”

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Cazzu debuta como actriz. Foto: AFP

La cantante argentina Cazzu continúa ampliando su carrera artística y ahora da un paso fuera de la música, la intérprete debutó como actriz en “Risa y la cabina del viento”, una película argentina de drama fantástico que llegó al catálogo de Netflix el pasado 3 de junio para toda Latinoamérica.

Dirigida por Juan Cabral, la cinta combina elementos de fantasía, drama y realismo mágico para abordar temas como el duelo, la pérdida y la esperanza.

¿De qué trata “Risa y la cabina del viento”?

La historia sigue a Risa, una niña de 10 años que atraviesa la muerte de su padre y descubre una misteriosa cabina telefónica capaz de ponerla en contacto con personas fallecidas.

A medida que utiliza ese teléfono, la menor se involucra en distintas historias de personas que dejaron asuntos pendientes en el mundo de los vivos, mientras intenta encontrar la manera de volver a hablar con su padre.

En la producción, Cazzu interpreta a Sara, la madre de la protagonista en la que es su primera participación cinematográfica, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli. Su incorporación al proyecto llamó la atención desde que la película fue presentada en festivales internacionales, ya que representa una faceta completamente distinta a la que ha mostrado sobre los escenarios.

La cantante aceptó el reto después de ser convocada por el director Juan Cabral, quien consideró que era la persona ideal para dar vida al personaje.

Elenco completo de “Risa y la cabina del viento”

Además de Cazzu, el elenco está integrado por reconocidos actores argentinos como Diego Peretti, Joaquín Furriel, Elena Romero, Graciela Borges y Gustavo Garzón.

La película fue filmada en los paisajes de Ushuaia, en la provincia argentina de Tierra del Fuego, una locación que aporta una atmósfera especial a la historia, asimismo, cuenta con música original de la banda de rock argentino Babasónicos.

Antes de su llegada a Netflix, “Risa y la cabina del viento” tuvo un destacado recorrido en festivales de cine. La producción celebró su estreno mundial en noviembre de 2025 durante el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde obtuvo los premios a Mejor Película y Mejor Dirección para Juan Cabral dentro de la competencia argentina.

Posteriormente, también recibió el Premio del Público en el Festival La Fiesta del Cine de Francia y fue reconocida como Mejor Película Joven en el Festival Internacional de Cine de Estocolmo Joven.

¿Qué dice la crítica?

La crítica especializada también ha destacado la sensibilidad con la que la película aborda el duelo y la forma en que mezcla elementos fantásticos con situaciones cotidianas.

Tras su estreno en salas argentinas durante abril de 2026, la producción llegó al servicio de streaming y rápidamente se colocó entre las películas más vistas de la plataforma en varios mercados de habla hispana.

El lanzamiento de “Risa y la cabina del viento” coincide con uno de los momentos más exitosos de la carrera de Cazzu.

Mientras continúa recorriendo distintos países con su gira “Latinaje en Vivo”, la artista suma ahora una nueva experiencia profesional que podría abrirle las puertas a futuros proyectos cinematográficos.

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