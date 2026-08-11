El actor Hugo Catalán denuncia acoso en redes: recibe fotos íntimas de hombres

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Foto: Cuartoscuro

El actor Hugo Catalán denunció haber recibido fotografías íntimas y propuestas sexuales que considera inapropiadas a través de redes sociales.

Ante la llegada constante de este tipo de contenido, el actor decidió modificar la manera en que utiliza sus redes sociales para evitar exponerse a mensajes.

Hugo Catalán revela que es víctima de acoso

En entrevista con TVNotas, el actor, quien actualmente participa en la obra “El deseo de lo prohibido”, habló sobre el acoso que enfrenta debido, entre otras cosas, a los personajes LGBTQ+ que interpretó a lo largo de su carrera.

De acuerdo con el intérprete de telenovelas, debido a que dio vida a varios personajes gays, algunos fans suelen mandarle fotos de contenido sexual; cuestión que considera un problema que suele existir en ambos sexos:

“No es una cuestión únicamente de la comunidad, también personas heterosexuales lo hacen”, señaló el actor, quien puso como ejemplo a su esposa, pues aseguró que ella también llegó a recibir fotografías íntimas no solicitadas.

Debido a este tipo de contenido, el actor decidió modificar la manera en que utiliza sus redes sociales para evitar exponerse a mensajes o fotografías de personas que no conoce.

“Tengo un filtro en Instagram, porque no quiero estar recibiendo basura, la verdad, ni comentarios que no me sumen”. Hugo Catalán, actor

Catalán detalló que ahora evita revisar fotografías o mensajes provenientes de cuentas desconocidas, pues de esta manera puede concentrarse únicamente en las interacciones que considera importantes.

Hugo Catalán prepara su boda con Karenina Ivankovic

Además de hablar sobre el acoso en redes, Hugo Catalán compartió detalles de sus planes personales junto a su pareja, la actriz y conductora Karenina Ivankovic.

El actor le entregó un anillo de compromiso, pero los planes de boda tuvieron que posponerse después de que la pareja se convirtiera en padres de una niña. Ahora, después de seis meses de paternidad, ambos decidieron retomar sus planes y esperan concretar próximamente su matrimonio civil.

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