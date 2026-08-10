Inicia el juicio por el asesinato de Tupac Shakur en Las Vegas, 30 años después de su muerte

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Tupac murió el 7 de septiembre de 1996. Foto: AFP | Eli Reed

El juicio contra Duane “Keffe D” Davis, exlíder de la pandilla South Side Compton Crips, acusado de orquestar el asesinato del rapero Tupac Shakur, comenzó este lunes en Las Vegas, a casi 30 años de la muerte de la estrella del hip-hop.

Las audiencias arrancaron con la selección del jurado, un proceso que podría extenderse durante varios días. El juicio, en tanto, podría prolongarse aproximadamente un mes.

La Fiscalía busca demostrar que Davis, de 63 años, organizó el asesinato de Tupac y proporcionó el arma utilizada en el crimen. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

¿Qué pasó la noche del asesinato de Tupac?

Tupac Shakur, conocido como 2Pac, fue asesinado el 7 de septiembre de 1996, cuando tenía 25 años. El rapero se encontraba en Las Vegas para asistir a un combate de boxeo de Mike Tyson.

Después de la pelea, Tupac y Marion “Suge” Knight, fundador de Death Row Records, se vieron involucrados en una agresión contra Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis, luego de que presuntamente arrancara un medallón del cuello de uno de los empleados del sello discográfico.

De acuerdo con la acusación, el incidente habría provocado que Davis organizara una venganza contra Tupac.

El asesinato de Shakur se convirtió en uno de los crímenes sin resolver más conocidos de Estados Unidos y durante décadas la investigación permaneció estancada.

La rivalidad entre Death Row Records y Bad Boy Records

El caso también está relacionado con la histórica rivalidad entre las escenas de rap de la costa oeste y la costa este de Estados Unidos.

Tupac, conocido por canciones como “California Love” y “All Eyez on Me”, alcanzó gran popularidad después de firmar con Death Row Records, sello con sede en Los Ángeles y fundado por Suge Knight.

En el otro extremo estaba Bad Boy Records, creado en la costa este por Sean “P. Diddy” Combs, donde trabajaba Christopher “The Notorious B.I.G.” Wallace, otro reconocido rapero que fue asesinado seis meses después de la muerte de Tupac.

Según la acusación, Death Row Records contaba con la protección de Mob Piru, mientras que Bad Boy Records había recurrido a la organización rival de los South Side Compton Crips, encabezada por Davis.

Las memorias que reactivaron la investigación

La investigación tomó un nuevo rumbo después de la publicación, en 2019, de las memorias de Duane Davis.

En el libro, Davis relató que viajaba en el asiento delantero de un Cadillac blanco desde el que fueron disparadas las balas que mataron a Tupac. También señaló que pasó un arma hacia el asiento trasero, aunque nunca identificó quién realizó los disparos.

Los demás ocupantes del vehículo murieron posteriormente.

Las declaraciones de Davis, consideradas comprometedoras y coincidentes con entrevistas anteriores que había concedido a medios de comunicación, contribuyeron a su detención en septiembre de 2023.

Sin embargo, actualmente Davis se declara inocente y niega haber participado en el asesinato.

“Soy inocente. Nunca he matado a nadie”, afirmó en marzo de 2025 durante una entrevista con ABC News desde la cárcel. También sostuvo: “No tienen ninguna prueba contra mí. Ni siquiera pueden situarme en Las Vegas”.

Davis asegura ahora que se encontraba en Los Ángeles la noche del crimen y que nunca leyó sus propias memorias, pues, según él, su coautor realizó una versión novelada por motivos comerciales.

“Él hizo su pequeña investigación y escribió el libro por su cuenta”, declaró.

Antes del juicio, sus abogados intentaron evitar que las memorias y un interrogatorio policial realizado en 2008, cuando Davis compareció como testigo, fueran utilizados como pruebas, pero sus esfuerzos no prosperaron.

¿El juicio revelará quién disparó contra Tupac?

Aunque el proceso podría aportar nuevos detalles sobre el asesinato, es poco probable que permita determinar quién disparó contra Tupac la noche del 7 de septiembre de 1996.

El juicio comenzará con la selección del jurado, prevista para durar aproximadamente una semana, y posteriormente se desarrollarán las audiencias durante alrededor de un mes.

El proceso tampoco necesariamente cerrará todas las interrogantes para los familiares del rapero.

En mayo, el hermanastro de Tupac Shakur presentó una demanda civil en la que sostiene que todavía existen personas relacionadas con el asesinato que no han sido responsabilizadas.

La demanda también menciona la miniserie documental “Sean Combs: La hora de rendir cuentas”, en la que Davis afirma, durante un interrogatorio policial, que Sean “P. Diddy” Combs presuntamente le habría ofrecido un millón de dólares para asesinar a Tupac.

Estas acusaciones forman parte de los elementos que han vuelto a colocar el caso del asesinato de 2Pac en el centro de la atención pública, tres décadas después del crimen.

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