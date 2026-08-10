Terremoto de 7.4 sorprende a programas en vivo en Colombia: así reaccionaron los conductores

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Terremoto sorpende programas en vivo en Colombia. Foto: AFP/Shutterstock

El fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto sorprendió a cientos de personas en distintas regiones del país, incluidos periodistas y conductores que se encontraban realizando transmisiones en vivo.

El movimiento, que ha dejado un centenar de muertos, tuvo como epicentro las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Sin embargo, el sismo fue percibido en Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, Manizales y Quibdó.

Las cámaras captaron el momento exacto en que algunos estudios comenzaron a moverse, mientras los presentadores intentaban mantener la calma y, en algunos casos, decidieron interrumpir sus programas para ponerse a salvo.

Noticias Telemedellín: conductores mantienen la calma

Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió durante una transmisión de Noticias Telemedellín de “Hablemos Temprano”.

Mientras los periodistas se encontraban en el estudio, las cámaras comenzaron a mostrar el movimiento de la mesa y otros objetos, al mismo tiempo que se escuchaban las alertas de los teléfonos celulares.

A pesar de la intensidad del sismo, los presentadores intentaron mantener la calma y continuar informando a la audiencia.

Sin embargo, ante el movimiento, uno de los conductores anunció que harían una pausa antes de abandonar el estudio.

“Hacemos la pausa y en instantes regresamos con un poco más de tranquilidad”, dijo.

Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sorprendió en plena transmisión en vivo a los conductores de Noticias Telemedellín. Mientras desarrollaban el programa, el movimiento comenzó a sentirse con mayor intensidad, activando alertas en celulares y equipos del estudio, rápidamente… pic.twitter.com/in5xA1fSIF — N60 Noticias (@N60Noticias) August 10, 2026

Blu Radio también estaba en vivo durante el terremoto

Otro de los registros corresponde a Blu Radio Colombia, cuya transmisión también fue sorprendida por el movimiento telúrico.

En las imágenes se observa cómo los integrantes del programa reaccionan al sismo mientras se encontraban al aire.

Los conductores pidieron calma a los radioescuchas y televidentes, mientras se notaba el movimiento de la cámara por el sismo.

Incluso uno de los conductores llamado Mario, desde Cali, informó que el movimiento era “muy duro”.

Por su parte otro de los conductores pidió calma a los que sintonizaron el programa e informaron detalles sobre el epicentro del movimiento.

Javier Rodríguez desde Bucaramanga informó que se seguía moviendo la tierra; a pesar de esto siguieron informando y con el programa.

#VIDEO Así se vivió en la cabina de Blu Radio el fuerte terremoto de hoy en Colombia #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/FOr4Mf5nu7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 10, 2026

“Arriba Bogotá” también captó el temblor

El sismo también quedó registrado durante la transmisión de “Arriba Bogotá”, el programa se encontraba al aire cuando comenzó el movimiento y las imágenes muestran la reacción de la conductora ante la situación.

“Se reporta un fuerte movimiento telúrico a esta hora en nuestro estudio se siente fuertemente, por supuesto el llamado a la ciudadanía es a evacuar”, dijo la conductora.

Después informó junto con su compañero que evacuarían el estudio debido al movimiento.

El conductor además recordó a las mascotas y niños pequeños, abuelos y personas con movilidad reducida para que les ayudaran a evacuar, esto antes de mandar a una pausa.

#Colombia #Temblor #Terremoto así vivió en directo en canal de Bogotá CityTv el temblor en Colombia. Valentía de los periodistas. pic.twitter.com/hFlPOT3WAO — Manteliz 🎙️🎮 (@manteliz) August 10, 2026

“Zona Libre de Humo” fue sorprendido en plena transmisión

Otro de los espacios que estaba transmitiendo en vivo era “Zona Libre de Humo”, donde cada conductor se encontraba en una transmisión desde sus respectivos espacios.

El conductor Jorge Millán interrumpió a otro para decir “está temblando, señores”, mientras su compañeros replicaban con un “muy fuerte”, mientras otros se desconectaron de la transmisión.

😰 Estábamos en vivo en @ZonaLibreDeHumo y así lo vivimos. pic.twitter.com/EbkOD3fnbg — Andres Muñoz FERRIÑO (@FerrinoAndres) August 10, 2026

La FM también estaba transmitiendo

En “La FM” también se registró el momento en que comenzó el fuerte movimiento.

Los periodistas se encontraban realizando su programa habitual cuando el terremoto interrumpió la transmisión.

Uno de los conductores esperó indicaciones y señalaron que se encontraban en un cuarto piso, tras el movimiento pidieron calma y esperaron más indicaciones.

“Por Dios qué es esto, esto es impresionante”, dijo uno de los conductores del programa para luego dar paso a una transmisión con otro conductor quien informó más detalles del movimiento sísmico.

“Se está sintiendo muy fuerte, lleva varios segundos”, señaló el conductor, mientras informó que estaba temblando en Cali, Medellín, Bucaramanga, entre otros lugares.

Noticieros y programas informativos en #Colombia así vivieron el sismo de 7.4 de esta mañana en vivo. pic.twitter.com/MRjnYUrv2v — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) August 10, 2026

“Cómo amaneció Cali” tuvo que abandonar el estudio

Uno de los casos más llamativos ocurrió durante “Cómo amaneció Cali”, programa de Tropicana Cali.

La transmisión se encontraba en directo cuando se produjo el terremoto, en ese momento, los conductores intentaron continuar con el programa, pero la intensidad del movimiento hizo que finalmente decidieran abandonar el estudio y ponerse a salvo.

El programa 'Cómo amaneció Cali' estaba en directo cuando se produjo el terremoto de 7,4 grados de magnitud que ha afectado al Oeste de Colombia. Al principio, los conductores intentaron continuar con el programa, pero viendo la fuerza del seísmo, decidieron abandonar el estudio… pic.twitter.com/WBfJs2z3xb — EL PAÍS (@el_pais) August 10, 2026

Participantes de “Operación Triunfo” evacuaron

Entre los videos que se viralizaron apareció uno de “Operación Triunfo Estados Unidos” que se graba en Colombia, en el momento los cinco finalistas estaban ensayando cuando el terremoto que sacudió dicho país los obligó a evacuar las instalaciones.

Frankie, Karol, Lalah, Leslie y Wandy se preparaban para la gala final cuando empezaron a decir “está temblando”.

Aunque el movimiento no parece demasiado pronunciado porque las cámaras no logran captarlo, sin embargo evacuaron tras escuchar la orden de la producción.

AQUÍ ESTA COMO SE VIVIÓ EL TEMBLOR EN LA ACADEMIA DE OPERACIÓN TRIUNFO ESTADOS UNIDOS. #OperaciónTriunfoUSA #TELEMUNDO pic.twitter.com/sbz4Xa9R1z — JR (@javrivvaz) August 10, 2026

Panorama en Colombia por el terremoto

El terremoto en Colombia de magnitud 7.4 que sacudió este lunes el país se sintió en Bogotá, Pereira y Cali, además de Quito, Ecuador, y Panamá, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

Los primeros informes de agencias, como AFP, reportan al menos 111 muertos y un número indeterminado de heridos en ciudades del noroeste y centro del país.

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