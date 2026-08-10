Brad Pitt confiesa que pensó en suicidarse: “No veía una salida”

GENERANDO AUDIO...

Una mujer cayó en el deepfake de Brad Pitt | Foto: AFP

Brad Pitt reveló que durante un periodo llegó a experimentar pensamientos suicidas y que incluso pudo imaginar el suicidio como una forma de encontrar alivio al sufrimiento que enfrentaba.

“Nunca habia tenido tendencias suicidas. Simplemente no era mi naturaleza”, explicó Pitt, quien se describió como una persona naturalmente optimista.

Brad Pitt habla sobre tener pensamientos suicidas

En entrevista con la revista Esquire, el actor de 62 años habló sobre uno de los momentos más difíciles que atravesó y aclaró que nunca había pensando en atentar contra su vida.

Sin embargo, reconoció que hubo un momento en el que el dolor que experimentaba fue tan intenso que sintió que no encontraba una salida. Durante la conversación, Pitt explicó que llegó a experimentar pensamientos relacionados con el suicidio:

“El dolor era tan opresivo que… no iba a actuar en consecuencia, pero podía sentir… podía sentir el frío acero de la bala en mi cabeza, y se sintió como un alivio”. Brad Pitt, actor

El actor explicó que en ese momento comenzó a comprender el suicidio desde la perspectiva de quien busca poner fin a un sufrimiento que considera insoportable.

“Ah, bueno, ahora entiendo… entiendo el suicidio, en el sentido de que es solo alivio. Es solo buscar alivio del dolor”, dijo Brad Pitt.

Pitt también señaló que considera que los seres humanos cuentan con fuertes instintos de supervivencia y que, en su caso, estos terminaron por imponerse.

¿Qué llevó a Brad Pitt a pensar en el suicidio?

La entrevista no especifica de manera directa qué situación desencadenó aquel periodo, pero Pit dio a entender que dichos prensamientos estaban relacionados con asuntos familiares y pidió que se cambiara de tema. “Podríamos dejarlo así”, señaló.

Tras dicha declaración, varios medios relacionaron su comentario con el divorcio que tuvo con Angelina Jolie, con quien estuvo casado y tuvo seis hijos.

A lo largo de la entrevista, el actor también reflexionó sobre la distancia entre la imagen pública que proyecta y las dificultades personales que ha enfrentado.

“Estás hablando con un tipo que ganó la lotería”, dijo Pitt, en referencia a su privilegiada posición y a su trayectoria en Hollywood, antes de reconocer que, pese a ello, también tuvo momentos de profundo dolor.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.