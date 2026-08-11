Periodista busca a su papá tras terremoto en Colombia: le informaron que fue rescatado con vida

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Colombia vivió un terremoto de magnitud 7.4 Foto: AFP

El periodista José Fernando Patiño se encuentra en la búsqueda de su padre, cuyo paradero se desconoce desde que el edificio donde vivía se cayera durante el terremoto en Colombia de este lunes 10 de agosto.

“Dicen que lo sacaron vivo de entre los escombros de su apto y lo enviaron a la Clínica Valle del Lili, sede Limonar. Pero ni en esa sede ni en la principal nos dan razón de mi padre”, mencionó el periodista en sus redes sociales.

#Terremoto José Fernando Patiño (@JOSEFDOPATINO) pide ayuda para localizar a su padre, Darío Patiño, de 78 años, tras el #temblor en Cali. Según su familia, habría sido rescatado con vida entre los escombros y trasladado a una clinica pero hasta ahora no han logrado ubicarlo. pic.twitter.com/AWG0tUwUQw — Juan Camilo®️ (@JuanCamilo) August 10, 2026

La búsqueda de José Fernando Patiño a su padre

El padre de José Fernando Patiño, Darío Patiño Rivera, un hombre de la tercera edad, se encuentra desaparecido tras el movimiento telúrico que azotó Colombia.

Según informó el periodista, se le dijo que su padre habría sido rescatado con vida de su vivienda, que colapsó durante el sismo.

“Mi padre no aparece, obviamente, después del terremoto. Yo empecé a llamarlo varias veces desde Bogotá y mi papá no apareció. De repente, mis familiares vinieron acá al edificio y encontraron el edificio en ruinas, en el piso, y decidieron decirme que esta era la situación. De una me fui para el aeropuerto y me vine para acá”, declaró para la revista SEMANA.

Aparentemente, su papá había sido trasladado a un centro de asistencia, pero no ha podido encontrar su paradero. Incluso afirma que ya recorrió varios hospitales sin éxito.

“Es muy importante para este tipo de casos la reacción inmediata, oportuna y con los elementos tecnológicos para poder llegar a tiempo a las personas que todavía están con vida. El llamado es a que continúen trabajando, porque aquí veo mucha gente, muchos bomberos, muchas personas voluntarias, pero que también se utilice la tecnología necesaria para este tipo de rescates y la maquinaria que se necesita para poder levantar las vigas que están caídas”, mencionó.

El periodista señaló en una entrevista con la estación de radio colombiana Blu Radio que aún sigue en el sector de Torres del Limonar, en el barrio Ciudad Capri, donde el edificio de su padre colapsó parcialmente.

“Aquí seguimos desde ayer que llegué, sacando con las uñas lo que más podíamos. Realmente una labor magnífica de la comunidad. A Cali le agradezco muchísimo a todas las personas que han venido acá, esto es producto de la gente. Pocos bomberos y mucha gente ayudando y solidarizada”.

¿Cuál es la situación en Colombia?

La mañana del lunes 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7.4 azotó Colombia, donde se reporta la cifra de 224 personas muertas y más de 600 heridos.

Por su parte, el movimiento telúrico provocó 165 edificios colapsados y 164 personas reportadas como desaparecidas, de acuerdo con los últimos balances de autoridades locales.

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