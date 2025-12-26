 El adiós que marcó a los protagonistas de “Stranger Things”

GENERANDO AUDIO...

Después de casi una década, “Stranger Things” no sólo se despide como una de las series más influyentes de Netflix, sino también como una experiencia que transformó profundamente a su elenco.

En una entrevista reciente con la revista GQ, varios de los actores principales reflexionaron sobre lo que significó decir adiós a Hawkins, a sus personajes y a una historia que los acompañó desde la adolescencia hasta la adultez. Para muchos de ellos, el final de la serie representó mucho más que el cierre de un proyecto laboral.

Así se despiden los actores de “Stranger Things” de sus personajes

Cuando “Stranger Things” se estrenó en 2016, gran parte del elenco infantil apenas comenzaba su carrera.

Hoy, con la última temporada en camino, esos niños ya son adultos que miran hacia atrás con nostalgia, orgullo y cierta melancolía.

La revista GQ reveló cómo han vivido los protagonistas el final de la serie. Algunos de ellos, como Finn Wolfhard, han mencionado que despedirse de la producción les resultó similar a atravesar un proceso de duelo.

“Es como cuando fallece un familiar, cada uno tiene su propia forma de afrontarlo” mencionó para la revista.

Incluso su compañero Gaten Matarazzo mencionó que lo siente de la misma manera y que, cada vez que lo expresa, los demás lo ven como una exageración.

Los actores mencionaron que, durante el último rodaje de la serie, procuraron pasar el mayor tiempo posible juntos, ya que, aunque sabían que no dejarían de verse, sentían que ese tiempo nunca sería suficiente.

Fin del rodaje de “Stranger Things”

Los actores comentaron que para el filme del último capítulo de “Stranger Things”, todos comenzaron a llorar.

“Literalmente, ninguno de nosotros podía hablar, porque estábamos llorando mucho”, mencionó Wolfhard.

Sin embargo, fue un momento único y especial para ellos. Matarazzo mencionó que le encantaría seguir actuando en compañía de sus compañeros, aunque le resultaría un tanto extraño hacerlo en un contexto diferente al de “Stranger Things”.

Hasta el momento, no se tienen datos sobre una posible película o serie en la que participen los mismos actores; sin embargo, los protagonistas han prometido un pódcast en el que algunos miembros del elenco estarán involucrados.

“Prepárate para nuestro podcast”, bromeo Wolfhard para la revista GQ.

