La enfermedad no tiene una causa exacta. Foto: Getty Images

Yolanda Andrade sorprendió a sus seguidores tras publicar este viernes 26 de diciembre un video en el que reveló el nombre de la enfermedad degenerativa que padece. Se trata de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la cual le ha provocado complicaciones para moverse, hablar y caminar.

Luego de enfrentar rumores sobre hospitalizaciones y un presunto secuestro por parte de su hermana, Marilé, la conductora rompió el silencio y habló de su salud, sorprendiendo a sus seguidores. Cabe destacar que, un día antes, reapareció para felicitar a sus seguidores con motivo de la Navidad.

“A veces estás bien y a veces estás muy mal”: Yolanda Andrade revela

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Yolanda Andrade mandó un mensaje donde habló del diagnóstico que le dieron los doctores y la razón de por qué su salud se encuentra en un devenir.

“Han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, mi familia y mis seres queridos. Quizás les parezca raro este video; tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que tiene esta enfermedad. A veces estás bien, a veces estás mal, muy mal: no puedes moverte, caminar ni hablar; son muchas cosas”. Yolanda Andrade, conductora

Además, agregó: “Solo quiero dar las gracias a toda la gente, a mis amigos que han estado al pendiente y a quienes me han apoyado. Estoy feliz de ver a mi familia, de visitarlos”.

En el mensaje, Andrade habló abiertamente sobre el duro proceso que ha vivido tras ser diagnosticada con ELA, un padecimiento neurodegenerativo que afecta progresivamente las funciones motoras, según el portal especializado Medline Plus.

La presentadora detalló cómo se manifiestan los síntomas y lo impredecible que puede ser su estado físico.

“Es por picos”, explicó. “A veces estás bien, a veces estás mal, muy mal, no puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar, es una fatiga crónica, son muchas cosas”.

La conductora confesó que decidió compartir el video no sólo para aclarar rumores, sino también para visibilizar una enfermedad que afecta a muchas personas. “Hay mucha gente que tiene esta enfermedad”, señaló Yolanda Andrade.

¿Qué es ELA, enfermedad que padece Yolanda Andrade?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo, según el Gobierno de México y la Secretaría de Salud.

A medida que estas células nerviosas se deterioran y mueren, el cerebro pierde la capacidad de enviar señales a los músculos, lo que provoca debilidad, dificultad para caminar, hablar o tragar, y una parálisis progresiva. Aunque la movilidad se ve severamente afectada, la inteligencia y la sensibilidad suelen permanecer intactas, al igual que el control de esfínteres y la función sexual.

Las causas de la ELA aún se desconocen; en alrededor del 95% de los casos es esporádica y sólo un 5% es hereditaria. Los primeros síntomas pueden incluir torpeza al caminar, caídas, debilidad en extremidades, calambres musculares y problemas en el habla o la deglución.

La esperanza de vida tras el diagnóstico suele ser de dos a cinco años, aunque la evolución varía ampliamente, algunos pacientes mantienen una buena calidad de vida durante más tiempo.

