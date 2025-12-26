GENERANDO AUDIO...

The Cure confirma la muerte de Perry Bamonte | Foto: Getty Images

Perry Bamonte, conocido por ser guitarrista y teclista de The Cure, murió a los 65 años, informó este viernes la banda a través de un comunicado.

“Es con enorme tristeza que confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda, Perry Bamonte, quien falleció después de una breve enfermedad en casa durante Navidad”, escribió el grupo encabezado por Robert Smith en su sitio web oficial.

The Cure despide a Perry Bamonte

En su mensaje, la agrupación británica recordó al músico, nacido el 3 de septiembre de 1960 en Londres, Reino Unido, quien participó activamente en dos periodos.

Cabe mencionar que su relación con The Cure se remonta a 1984, cuando comenzó como utilero y asistente de Robert Smith.

“Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure” Resalta el comunicado

Fue en 1990, tras la salida de Roger O’Donnell, cuando Bamonte se convirtió en integrante de tiempo completo, hasta 2004. Contribuyó en discos como “Wish”, “Wild Mood Swings”, “Bloodflowers” y “Acoustic Hits”, reconoció la agrupación.

“Cuidando de la banda desde 1984 hasta 1989, se convirtió en miembro de tiempo completo de The Cure en 1990, tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado en ‘Wish’, ‘Wild Mood Swings ‘, ‘Bloodflowers’, ‘Acoustic Hits’ y los álbumes de The Cure, además más de realizar más de 400 conciertos durante 14 años” The Cure

De la misma manera, recordaron los otros 90 shows en los que Bamonte participó tras reunirse con ellos en 2022 para la gira más reciente. “Algunos de los mejores en la historia de la banda, culminando con el de ‘The Show of a Lost World’, el 1 de noviembre de 2024 en Londres”.

“Nuestro más sentido pésame y condolencias para toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo”, destacó The Cure al final de su comunicado para despedir a Perry Bamonte.

