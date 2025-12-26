GENERANDO AUDIO...

Jesús Ignacio Osuna, “El Chiquilín”, líder del grupo de rehabilitación y rescate “Patrulla Espiritual” de Tijuana, informó que se encuentra en búsqueda de Tylor Chase, exactor de Nickelodeon que se ha hecho viral por vivir en situación de calle en California, Estados Unidos (EE.UU.).

Aunque la organización de rescate es mexicana, Osuna destacó que si lo ayudan con la ubicación del exintegrante de “Manual de Supervivencia Escolar de Ned”, éste podría ser trasladado a México para su tratamiento, por lo que pidió ayuda al público para dar con su paradero.

“Sin mucha chimichanga la hermosura la traemos”: Patrulla Espiritual informa que está en búsqueda de Tylor Chase

A través de un video difundido en su cuenta oficial, “El Chiquilín” comentó que, en los últimos días, diversos usuarios le han hecho llegar el caso de Tylor, por lo que ha decidido ayudar al exactor infantil con sus servicios de rehabilitación.

Sin embargo, solicitó la colaboración de personas que radican en California, Estados Unidos, para que proporcionen información precisa sobre su paradero actual:

“Hay la manera de darle la ayuda a la hermosura, pero necesito el apoyo de las personas que están allá de aquel lado de Estados Unidos. Yo por el momento no puedo cruzar. Entonces que me lo etiqueten. Cuando lo miren, etiquetan a la Patrulla Espiritual, dónde anda y sin tanta chimichanga, la hermosura amanece en Tijuana, para que reciba un tratamiento de su problema de consumo, alcohol y drogas”. “El Chiquilín”, líder del grupo Patrulla Espiritual de Tijuana,

Asimismo, reconoció que se trata de un caso complejo, pues es indispensable que la familia de Tylor Chase esté informada y consciente de lo que implica un posible internamiento en un centro de rehabilitación como la Patrulla Espiritual.

Finalmente, “El Chiquilín”, señaló que tanto él como su equipo cuentan con experiencia en procesos de desintoxicación y rehabilitación, reiteró su llamado para que se haga llegar la ubicación exacta de Tylor Chase, con el fin de poder localizarlo y brindarle la ayuda necesaria.

La llamada “Patrulla Espiritual” es una clínica de tratamiento residencial para personas con problemas de alcohol y drogas, de acuerdo con su propia descripción de redes sociales.

Daniel Curtis Lee había intentado ayudar en días recientes a Tylor Chase

Cabe destacar que Daniel Curtis Lee, actor que interpretó a Simon “Cookie” en “Manual de supervivencia escolar de Ned”, reveló que su intento por ayudar a su excompañero de elenco, Tylor Chase; sin embargo, este terminó mal, pues no sólo abandonó el lugar sin avisar, sino que también dejó dañada la habitación de hotel donde había sido hospedado.

A través de Tiktok, “Cookie” informó que cuando decidió rescatar a su amigo ante la llegada de una tormenta en el sur de California, manejó cerca de 50 millas desde Los Ángeles hasta Riverside para pagarle una habitación de motel, convencido de que ofrecerle un espacio seguro, aunque fuera por una noche.

Según explicó Daniel Curtis Lee, ambos pasaron varias horas juntos, conversaron, fueron a comer pizza y recordaron viejos, todo ello antes de que Tylor se registrara en el alojamiento. El actor incluso expresó públicamente su respaldo y confianza que tenía al intérprete de Martín, asegurándole que aún había una oportunidad para salir adelante.

No obstante, pocas horas después recibió una llamada del motel; en ella, el personal le informó que la habitación había sido encontrada en condiciones alarmantes, pues la puerta estaba destrozada, el refrigerador volcado y el microondas dentro de la bañera. Ante la situación, la administración decidió intervenir y dar por terminado el hospedaje.

Lee reconoció que la familia de Chase ya le había advertido sobre experiencias negativas previas en hoteles, pero decidió intentarlo nuevamente con la esperanza de que esta vez fuera distinto. “Pensé que no podía ser peor”, admitió el actor.

