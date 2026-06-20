El Fausto lanza “Ecléctico”, disco que celebra 12 años de rock hecho sin fórmulas

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El Fausto. Foto: Cortesía

Después de conquistar cerca de 150 mil reproducciones con Agua de Mar y tras más de una década construyendo un proyecto independiente, la banda mexicana El Fausto presentó Ecléctico, álbum lanzado el 12 de junio que marca una nueva etapa creativa para el grupo y reafirma una filosofía que han defendido desde sus inicios: hacer música desde la pasión, explorar sonidos sin seguir fórmulas comerciales y mantenerse fieles a su esencia rockera.

Previo al lanzamiento del disco, UnoTV conversó con Aldo Ramírez, baterista y una de las voces de la agrupación, quien explicó que Ecléctico representa probablemente uno de los trabajos más libres y disfrutados que han construido hasta ahora, un álbum que condensa años de experimentación sonora y la necesidad constante de no repetirse.

“Decidimos este nombre para el disco porque hay muchos ritmos, hay muchas formas, muchos colores que estamos tomando de otros géneros, que es precisamente lo que nosotros hemos hecho toda la vida”.

Un disco construido desde la libertad creativa

El nombre del álbum no es casual. Ecléctico nace precisamente como una declaración artística de una banda que decidió romper con cualquier etiqueta y abrazar distintas influencias musicales sin abandonar el rock and roll como columna vertebral.

Desde blues y soul hasta jazz, rhythm and blues, guitarras psicodélicas, armonías vocales y estructuras menos convencionales, el nuevo disco muestra una faceta mucho más abierta dentro del universo sonoro que El Fausto ha construido durante años.

Aldo resume esa búsqueda creativa con naturalidad:

“Somos una banda de la Ciudad de México que nos gusta mucho el rock and roll. El alma mater es siempre el rock and roll, nos apasiona desde la propuesta cultural hasta lo que significa el rock and roll como historia”.

“Vacíos”, una canción que refleja el corazón de Ecléctico

Dentro del álbum, Vacíos funciona como una de las piezas que mejor representa la esencia general del proyecto.

Escrita por Aldo Ramírez, con música de Enrique Ramírez, la canción explora emociones profundas relacionadas con el vacío emocional, la pérdida del amor, encuentros que desaparecen y también una reflexión sobre valores que parecen haberse quedado atrás.

Musicalmente, el tema mezcla blues y rock, pero incorpora también metales, guitarras psicodélicas y una base rítmica influenciada por el rhythm and blues y el rock and roll.

“…Vuelo herido, vagabundo, buscando un camino… nos encontramos tontos y vacíos…”, dice una parte de la canción.

La mujer, musa permanente dentro del universo de El Fausto

Uno de los elementos que atraviesan no solamente Vacíos, sino buena parte del concepto visual de Ecléctico, es la presencia de la mujer como figura central.

La portada del sencillo, creada por el ilustrador Víctor Hugo Macías Martínez, forma parte de una narrativa visual que acompañará todo el disco y que, según Aldo, conecta profundamente con la identidad creativa de la banda.

“Todo en la vida de Fausto gira alrededor de la mujer. Somos amantes de la mujer. Fueron musas para muchas canciones del disco, creo que van a seguir siendo toda la vida parte de la esencia del Fausto”.

Cada canción del álbum tendrá además una ilustración distinta, aunque compartiendo elementos visuales que buscan conectar todas las piezas bajo una misma narrativa.

Doce años haciendo música sin perseguir tendencias

Formados en 2014, El Fausto llega a este lanzamiento con una convicción que no ha cambiado con el paso del tiempo: seguir haciendo música por pasión, incluso cuando eso implica mantenerse alejados de caminos más fáciles o comerciales.

Aldo reconoce que, como proyecto independiente, muchas veces el trabajo más pesado ocurre fuera del escenario.

“Nos encanta lo que hacemos, nos apasiona. Claro que toda la parte que no es creativa, vender boletos, coordinar gente, cuando eres independiente sí es un poquito tedioso… pero compensa mucho más la parte creativa”.

Lejos de perseguir tendencias, la banda, que suma 49 mil escuchas mensuales en Spotify, tiene claro qué tipo de proyecto quiere construir.

“Estamos en esto porque nos apasiona lo que hacemos, no nos interesa movernos hacia otros lados… seguiremos haciendo lo que nos gusta siempre”, abunda el músico.

Música orgánica en tiempos dominados por la inteligencia artificial

En medio de una industria donde la tecnología comienza a transformar cada vez más el proceso creativo, El Fausto mantiene una postura firme: seguir apostando por lo orgánico.

Su proceso de grabación continúa siendo completamente análogo, alejándose de automatizaciones o herramientas que, consideran, pueden diluir parte esencial del arte.

“Nosotros grabamos en consolas análogas, amplificadores análogos, hacemos todo análogo. Nos gusta mucho esta cosa orgánica… preferimos hacerlo a la antigüita, todo”.

Para Aldo, el verdadero valor artístico sigue estando en el acto de crear:

“Lo bonito es crear, lo bonito es hacer, de eso se trata el arte… la música y el arte son para sacar lo que traes adentro”.

Con Ecléctico ya disponible, El Fausto abre un nuevo capítulo en una trayectoria construida desde la independencia, la libertad creativa y la convicción de seguir haciendo rock sin cambiar su esencia para encajar en fórmulas ajenas.

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