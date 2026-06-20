Dua Lipa revela fotos inéditas de su boda con Callum Turner: primeras imágenes de su vestido de novia

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Ve las fotos de la boda de Dua Lipa y Callum Turner | Foto:AFP

Dua Lipa compartió las primeras fotos de su boda con el actor Callum Turner en Italia tras casi un mes de que se diera a conocer la noticia de manera extraoficial. Las imágenes, reveladas a través de las redes sociales de la cantante, revelan cómo lució el vestido de novia diseñado por la marca de lujo Chanel.

Fue el pasado 31 de mayo, cuando medios y usuarios a nivel global dieron a conocer que la intérprete de éxitos como “Houdini” y el protagonista de cintas como “Eternity” se casaron por el civil en Londres, Inglaterra, y tuvieron una lujosa celebración en Sicilia, Italia.

¡De lujo! Las primeras fotos de la boda de Dua Lipa y Callum Turner

A través de su cuenta de Instagram, Dua Lipa compartió una publicación con nueve fotos acompañadas con la leyenda:

“Mr & Mrs” (Señor y señora) Dua Lipa

Dua Lipa no acompaño las fotografías con mayores detalles sobre su boda con Callum Turner; sin embargo, las fotos dejan ver algunos aspectos de la locación en donde ambos celebraron sus nupcias.

Así fue el espectacular vestido de novia de Dua Lipa

Las fotografías no solo mostraron algunos momentos de la celebración en Sicilia, sino que también revelaron el diseño del vestido de alta costura de Chanel, creación de Matthieu Blazy.

El vestido presentaba una silueta ceñida al cuerpo, con escote alto y adornado por un trabajo de abalorios, además de una amplia cola con detalles de plumas.

Dua Lipa también usó un largo velo bordado, sujeto a un tocado de plumas. Por otro lado, la espalda del vestido quedó al descubierto, enmarcada por tirantes adornados con un intrincado trabajo de abalorios y gemas brillantes.

La cantante británica complementó su vestido Chanel con un peinado medio recogido y un maquillaje que destacó por ojos brillantes y labios rosados.

Callum Turner portó un esmoquin negro clásico, sobre una camisa blanca impecable, rematado con una flor roja prendida en la solapa del saco.

¿Qué se sabe de la boda de Dua Lipa y Callum Turner?

la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada celebrada en el Ayuntamiento de Old Marylebone, ubicado en el centro de la capital inglesa, según información publicada por The Sun y The Daily Mail.

Ambos medios difundieron imágenes de los recién casados saliendo del recinto tomados de la mano.

for her civil wedding, dua wore a schiaparelli blazer + skirt combo, referencing bianca jagger’s wedding look pic.twitter.com/Vm1ucjRFm2 — dua lipa pics (@lipapictures) June 20, 2026

Para la ocasión, la cantante de 30 años, vistió un conjunto de falda de Schiaparelli Couture acompañado de un sombrero blanco, mientras que Turner, de 36 años, optó por un traje azul marino.

Al salir del ayuntamiento ya como esposos, Dua Lipa y Callum Turner fueron recibidos por asistentes que lanzaron confeti para celebrar la ocasión. Posteriormente, la pareja se retiró del lugar a bordo de un tradicional taxi negro de Londres.

La ceremonia se realizó de manera privada y permitió formalizar legalmente su matrimonio. Además, algunos reportes señalan que el cantante Elton John, quien colaboró con Dua Lipa en la canción “Cold Heart”, podría participar en los festejos programados en Italia.

Una historia de amor entre dos estrellas

La cantante y el actor mantienen una relación desde enero de 2024. Meses después, en junio de 2025, Dua Lipa confirmó su compromiso durante una entrevista con la revista British Vogue.

En aquella conversación, la intérprete explicó que la idea de construir una vida junto a Turner era una de las decisiones más importantes de su vida.

Cabe recordar que Callum Turner es un actor británico conocido por participar en producciones como la saga cinematográfica “Fantastic Beasts”, y la serie de televisión “The Capture”.

interpretar al próximo James Bond.

Por su parte, Dua Lipa alcanzó fama internacional en 2016 con la canción “Be The One” y posteriormente consolidó su carrera con éxitos como “Levitating” y “Don’t Start Now”.

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