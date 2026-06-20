Juan Carlos Rulfo vuelve al cine para retratar la identidad cultural de Oaxaca con “Vinizá, Los seres de las nubes”

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El estreno de Vinizá, Los seres de las nubes marca el regreso del documentalista mexicano Juan Carlos Rulfo a las salas de cine con una producción centrada en la identidad cultural del Istmo de Tehuantepec.

La película explora cómo comunidades de Oaxaca preservan sus tradiciones a través de la música, la danza, el arte y otras expresiones culturales que forman parte de su vida cotidiana.

Juan Carlos Rulfo presenta Vinizá, Los seres de las nubes

El nuevo documental lleva a los espectadores a Juchitán, en Oaxaca, donde Rulfo retrata la manera en que distintas generaciones mantienen vivas sus raíces culturales.

La obra también aborda el legado del artista oaxaqueño Francisco Toledo, reconocido por su defensa de la identidad y el patrimonio cultural de la región.

Con este estreno, el cineasta suma un nuevo título a una trayectoria enfocada principalmente en el cine documental y en la observación de comunidades, personajes y tradiciones mexicanas.

Las películas más destacadas de Juan Carlos Rulfo

A lo largo de su carrera, el documentalista ha realizado producciones que retratan distintas realidades de México:

El abuelo Cheno y otras historias : documental que recupera recuerdos sobre su abuelo a través de testimonios de habitantes de Los Altos de Jalisco.

: documental que recupera recuerdos sobre su abuelo a través de testimonios de habitantes de Los Altos de Jalisco. Del olvido al no me acuerdo : reconstruye la figura del escritor Juan Rulfo mediante entrevistas con familiares y personas cercanas.

: reconstruye la figura del escritor Juan Rulfo mediante entrevistas con familiares y personas cercanas. En el hoyo : muestra la experiencia de los trabajadores que participaron en la construcción del segundo piso del Periférico en la Ciudad de México.

: muestra la experiencia de los trabajadores que participaron en la construcción del segundo piso del Periférico en la Ciudad de México. Los que se quedan : aborda el impacto de la migración en las familias que permanecen en México mientras sus seres queridos parten al extranjero.

: aborda el impacto de la migración en las familias que permanecen en México mientras sus seres queridos parten al extranjero. De panzazo : analiza la situación de la educación pública mexicana y sus principales desafíos.

: analiza la situación de la educación pública mexicana y sus principales desafíos. Cartas a distancia: documenta la comunicación entre pacientes hospitalizados por COVID-19 y sus familiares durante la pandemia.

Documentalista reconocido dentro y fuera de México

Hijo del escritor Juan Rulfo, el cineasta estudió Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana y posteriormente se formó en el Centro de Capacitación Cinematográfica.

Sus documentales han sido reconocidos en festivales nacionales e internacionales por su estilo centrado en los testimonios, la memoria y las historias de comunidades mexicanas.

Ahora, con Vinizá, Los seres de las nubes, Juan Carlos Rulfo vuelve a colocar en el centro de su trabajo la riqueza cultural y la identidad de los pueblos de México.

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