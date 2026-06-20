Chayanne convierte el Día del Padre en tendencia viral y pide fotos con sus “hijos”

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Quiere ver las fotos con todos sus “hijos”. Foto: AFP/Archivo

Previo al Día del Padre, Chayanne volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras lanzar una dinámica para celebrar la fecha junto a sus “hijos”, en alusión al fenómeno viral que lo ha nombrado el “papá de toda Latinoamérica”.

Fue en su cuenta de X donde el cantante compartió una fotografía de él mismo, donde se le ve con pantalones oscuros, una playera blanca de manga larga y una enorme sonrisa en su rostro para que, con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), sus seguidores puedan crear una imagen “en familia”.

“Mis hijos, se acerca el Día del Padre… así que les dejo esta foto para que hagan la de nosotros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia”, escribió el intérprete de “Torero” en la plataforma.

Mis hijos, se acerca el Día del Padre… así que les dejo esta foto para que hagan la de nosostros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia 😅🫶🏼🫂 pic.twitter.com/bw4Y247T9f — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) June 19, 2026

La dinámica de Chayanne ya generó reacciones de sus “hijos”

La publicación no tardó en viralizarse y la respuesta de sus seguidores fue inmediata. En cuestión de horas, comenzaron a circular decenas de fotografías en las que usuarios aparecen junto al cantante, como si formaran parte de una familia.

Algunos internautas aprovecharon para bromear con Chayanne, hasta hubo quienes reaccionaron con mensajes cargados de humor, nostalgia e incluso reclamos ficticios hacia el artista por “ausentarse” de la vida de sus supuestos “hijos”, lo que reforzó el tono cómico de la tendencia.

A un par de días del 21 de junio, fecha en la que se celebra el Día del Padre, la dinámica llevó la tendencia impulsada por sus fans a un nuevo nivel.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Chayanne continúa vigente no solo en la música, sino también en la conversación en redes sociales.

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