¡El pato Merlín sigue haciendo historia! Ya tiene corrido y hasta lo invitaron a la Mañanera

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El pato Merlín ha sido objeto de varios memes mundialistas. Foto: AFP

El pato Merlín se convirtió en la mascota no oficial del Mundial 2026 en México, inspirando a miles de aficionados a crear memes e imágenes en redes sociales.

Como una de las principales tendencias en la justa mundialista, ahora, el fenómeno ha ido más allá, pues en redes sociales ya le compusieron su propio corrido, que rápidamente se viralizó en internet.

¿Qué sabemos del corrido del pato Merlín?

Cabe recordar que el ave conquistó rápidamente los corazones de los internautas, quienes apreciaron su particular estilo al portar la camiseta de la Selección Mexicana.

Ante ello, no tardó en surgir el tema titulado “El corrido de un héroe mexicano: el pato Merlín”, en el que aparece vestido con algunos de los uniformes más icónicos de las autoridades mexicanas.

Hasta el momento, se desconoce quién es el autor original de la canción, aunque se especula que tanto el video como el corrido y la interpretación fueron realizados con ayuda de inteligencia artificial (IA).

JAJAJAJAJAJAJAJA Ya le hicieron su corrido. 😂😂😂 pic.twitter.com/YprUyVhpPg — El Ranchero Loco ® (@EIRancheroLoco) June 17, 2026

¿Qué aparece en el video y qué dice la letra?

El video, de apenas 40 segundos, muestra de inicio una imagen del pato Merlín, también conocido como el “pato mundialista”, mirando de frente con su collar y su playera del equipo mexicano.

Posteriormente, se observa una grabación en la que el ejemplar camina detrás de su familia en Bellas Artes, mientras venden botellas de agua.

En un cambio de escena, el pato aparece con varias personas mientras lo siguen por la calle, en una secuencia claramente generada con IA.

Más adelante, se le ve portando uniformes de la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército Mexicano.

El pato Merlín. Foto: AFP

Después, aparece una ilustración de Merlín con su playera, confeti en el cielo, el Ángel de la Independencia de fondo y la leyenda México 2026.

El video concluye con una imagen del pato en primer plano, acompañado por la Copa del Mundo y los colores de la bandera nacional, junto con el mensaje: “La mascota de todo el pueblo mexicano, pato Merlín”.

La letra de la canción dice:

Llegó marchando, casco camuflado.

Siempre bien firme, nunca improvisado.

No soy de los que hablan por hablar.

Cuando México llama, me toca actuar.

Un día en la tierra, otro por la ciudad,

con la guardia listo para apoyar.

Si al cielo reclamo transmisión,

la fuerza aérea a despegar, sin discusión.

No importa el uniforme, la misión es la misma.

Orgullo mexicano, eso nunca cambia.

¡Cuack! Merlín llegó

¿Cuándo se hizo famoso el pato Merlín?

Este pato se hizo famoso el 11 de junio pasado, durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica.

Merlín salió con su familia, identificados como Karla y su hijo Cristian, a las calles del Centro Histórico para celebrar el triunfo de 2-0 ,que colocó a la escuadra mexicana en la cima del Grupo A, mientras vendían aguas con un carrito.

Tras aparecer en imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación, su popularidad comenzó a crecer rápidamente, al grado de que un medio mexicano lo buscó para preguntarle su “pronóstico” sobre el resultado entre México y Corea del Sur.

Incluso este viernes, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que invitará al pato Merlín y a sus dueños a la mañanera, al considerar que ya forma parte de la cultura popular mexicana.

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