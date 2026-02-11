Eladio González Garza, actor de doblaje y voz de Bo Duke, muere a los 89 años

GENERANDO AUDIO...

Fue uno de los grandes en el doblaje. Foto: Getty Images

Eladio González Garza, actor de doblaje, teatro, cine y televisión, falleció a los 89 años de edad. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (Anda) a través de sus redes sociales.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Eladio González Garza, socio honorario de la ANDA, ocurrido el pasado 5 de febrero. Nuestras condolencias a sus familiares, amistades y compañeras/os. QEPD”, publicó la organización.

El actor murió el jueves 5 de febrero; sin embargo, el hecho fue dado a conocer días después por la Anda y la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi), que también emitió un mensaje de condolencias.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Eladio González Garza”, señaló la Andi.

Trayectoria de Eladio González Garza en el doblaje y la actuación

Eladio González Garza, conocido como “Don Layo”, tuvo una amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento, especialmente en el doblaje de películas y series estadounidenses entre las décadas de 1970 y 1990.

Inició su carrera en el programa “Música en TV”, transmitido por Canal 13, y posteriormente participó en comerciales. Su formación artística incluyó estudios en el Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

También trabajó en radionovelas, y más adelante decidió trasladarse a la Ciudad de México para continuar su carrera profesional en el medio artístico.

La voz de Bo Duke y su legado en el doblaje

Uno de sus trabajos más reconocidos fue dar voz al personaje Bo Duke en la serie estadounidense Los Dukes de Hazzard, uno de los papeles más recordados de su carrera en el doblaje.

El actor, originario de Monterrey, participó como actor de doblaje en diversas producciones internacionales, entre las que se encuentran:

“ Los Dukes de Hazzard “

“ “ Yo soy la leyenda “

“ “ El último deber “

“ “ Los peligrosos”

“ Siete novias para siete hermanos “

“ “ Highlander: El inmortal “

“ “ Purple Rain “

“ “ The Driver “

“ “ Tiburón 2 “

“ “ Patrulla Motorizada “

“ “ Hawaii 5-0 “

“ “ Miami Vice “

“ “ Los Pitufos “

“ “ Dunas “

“ “ Rocky “

“ “ Los Magníficos “

“ “ La estrella de Navidad “

“ “El ángel caído“

Eladio González Garza fue reconocido por su trayectoria como actor de doblaje, así como por su participación en cine, televisión, teatro y radionovelas, consolidándose como una de las voces del entretenimiento en México.

