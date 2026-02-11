James Van Der Beek, actor de “Dawson’s Creek”, muere a los 48 años

GENERANDO AUDIO...

Sus familiares pidieron privacidad ante su fallecimiento. Foto: AFP

James Van Der Beek, actor conocido por su papel en la serie “Dawson’s Creek” y en “CSI: Cyber”, murió este miércoles a los 48 años.

La noticia, que fue dada a conocer por medios como TMZ, fue confirmada por su familia a través de una publicación compartida en la cuenta de Instagram del actor.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”

El mensaje aparece acompañado de una fotografía del actor.

Larga lucha contra el cáncer colorrectal

Van Der Beek había revelado públicamente que luchaba contra un cáncer colorrectal, diagnóstico que compartió abiertamente con sus seguidores a finales de 2024

El actor habló en varias ocasiones sobre su batalla con la enfermedad, incluso emocionándose al abordar el tema en distintos programas de televisión durante el año pasado, donde explicó su proceso de tratamiento y los retos que enfrentó.

Cancelación de reunión de Dawson’s Creek

Como consecuencia de su estado de salud, James Van Der Beek se vio obligado a abandonar una reunión de elenco de “Dawson’s Creek” prevista para septiembre pasado.

Su ausencia en ese evento fue notable para los fans, quienes esperaban ver reunidos a los protagonistas de la emblemática serie que marcó a toda una generación.

Carrera y legado

James Van Der Beek saltó a la fama en los años 90 como Dawson Leery en “Dawson’s Creek”, papel que lo convirtió en uno de los rostros más recordados de la televisión en aquella época.

A lo largo de su carrera también obtuvo reconocimiento por sus participaciones en películas como “Varsity Blues”, comedias como “Scary Movie” y series como “Pose”, entre otras.

