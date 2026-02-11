My Chemical Romance en CDMX: rutas, objetos prohibidos y posible setlist

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

La icónica banda estadounidense My Chemical Romance está a días de reencontrarse con sus fans en México como parte de su gira “Long Live: The Black Parade”, con dos conciertos programados para el 13 y 14 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (CDMX).

Si ya tienes boleto, pero todavía te preguntas cuál podría ser el setlist, cómo llegar sin quedar atrapado en el tráfico o qué objetos están permitidos, en Unotv.com te contamos todos los detalles para que disfrutes el show sin contratiempos.

¿Black Parade completo en el posible setlist de My Chemical Romance en CDMX?

Si bien, al momento, no hay un setlist oficial confirmado por la banda, los shows recientes de la gira y el análisis de presentaciones anteriores derivan en una lista probable de canciones que podrían interpretarse, según usuarios, durante ambas fechas en México.

La primera parte del espectáculo estaría dedicada al icónico álbum “The Black Parade”, siguiendo el concepto y la historia narrativa original que caracteriza a este disco. Por lo que es muy probable que temas como “Welcome to the Black Parade”, “Dead!”, “I Don’t Love You”, “Mama” y “Famous Last Words” formen parte de esta sección inicial.

Hay indicios, también de acuerdo con internautas, de que podría incluirse “Blood”, una canción extravinculada al universo de “The Black Parade”, lo que haría aún más completo este segmento.

Ahora bien, más allá del repertorio conceptual, el setlist podría incluir éxitos al azar, tal como ha pasado en sus presentaciones en Colombia y Brasil, donde estas piezas variaron.

Según el patrón de los shows pasados “Helena”, “I’m Not Okay (I Promise)” y “Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)” sí deben interpretarse.

Las siete canciones restantes suelen elegirse al azar por la banda, lo que significa que no hay garantía de qué temas podrán escucharse en cada fecha. Las más esperadas por los fans son:

“The Three Chairs”

“To the End”

“You Know What They Do to Guys Like Us in Prison”

“Make Room for Conventional Weapons”

Rutas y transporte para llegar a tiempo al concierto de My Chemical Romance en CDMX

Debido a la alta convocatoria que se prevé para las presentaciones de My Chemical Romance, se espera que las rutas del transporte público se aglutinen así como las opciones viales, por lo que deberás tomar en cuenta todas las opciones para llegar:

Si planeas asistir, puedes utilizar la Línea 9 del Metro (color café) y bajar en las estaciones Ciudad Deportiva o Velódromo. Otra alternativa es el Metrobús Línea 2 (morada), con descensos en UPIICSA o Iztacalco.

Para quienes opten por trasladarse en automóvil particular, es importante considerar rutas alternas como la Calzada Ignacio Zaragoza, Eje 3 Oriente – Francisco del Paso y Troncoso, así como Presidente Plutarco Elías Calles. También pueden funcionar como opciones Eje 4 Oriente – Canal de Río Churubusco y Avenida del Té.

¿Qué objetos no se pueden llevar al concierto de My Chemical Romance en CDMX?

De acuerdo con la página oficial de Ticketmaster, se prohíbe ingresar objetos punzocortantes, mascotas, láseres, comida y/o bebida, sombrillas, aerosoles, bolsas que superen los 30x30cm, botellas, sillas, cobijas, navajas, pirotecnia, spray pimienta, drogas, sustancias ilícitas, cámaras profesionales de foto y/o video o equipo de grabación de audio.

