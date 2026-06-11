Sheinbaum confirma que intentará acudir al Zócalo para disfrutar la inauguración del Mundial 2026

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Foto,: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que buscará asistir al Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México para seguir la inauguración de la Copa Mundial 2026, aunque precisó que su presencia dependerá de cómo se desarrollen las actividades de la jornada.

Durante sus declaraciones, la mandataria indicó que más adelante dará a conocer si finalmente acudirá al evento, que forma parte de las actividades organizadas para que la población pueda seguir el arranque del torneo.

Sheinbaum destaca espacios gratuitos para seguir la inauguración

La presidenta recordó que, además del Zócalo, existen 18 sedes habilitadas en la Ciudad de México donde las personas podrán ver de manera gratuita la ceremonia inaugural y el partido de apertura del Mundial 2026.

Gobierno busca garantizar acceso al Zócalo

Al ser cuestionada sobre las medidas implementadas para resguardar los accesos durante las movilizaciones de la CNTE, Sheinbaum explicó que el objetivo principal es asegurar que quienes desean participar en las actividades mundialistas puedan ingresar sin contratiempos.

La mandataria rechazó que se trate de una confrontación entre ciudadanos y señaló que las acciones realizadas buscan proteger el desarrollo de la inauguración y garantizar el acceso de los asistentes.

Asimismo, explicó que, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, se establecieron medidas para permitir las manifestaciones en determinadas zonas, sin afectar el ingreso de quienes acudirán a disfrutar de las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

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