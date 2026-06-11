La mañanera de Claudia Sheinbaum, 11 de junio de 2026

Rosa Icela Rodríguez informa sobre dos marchas ocurridas el día de ayer. La primera del Casco de Santo Tomás al Cine Cosmos para conmemorar el Halconazo. La segunda fue por la noche, en ella participaron familiares de desaparecidos, en la cual la Secretaría de Gobernación estuvo acompañando.

Aseguró que se ha escuchado y atendido a las y los buscadores. También expresó que se investiga el apoyo a buscadores de Jalisco, “estamos investigando el origen de los apoyos para determinar si tienen una intención distinta a la búsqueda de justicia”.

Por otra parte, la movilización de la CNTE prevista para esta mañana se desarrollará de manera pacífica.

Concluyó diciendo que “El Mundial va y se desarrollará con normalidad…. a todas las personas que acudirán a los eventos, les comentamos que existen las condiciones para garantizar la seguridad y normalidad de las actividades”