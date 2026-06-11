La mañanera de Claudia Sheinbaum, 11 de junio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 11 de junio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este jueves 11 de junio de 2026
Respecto a las pensiones el funcionario recalca que “no se pueden recuperar los recursos que no se ahorraron en el pasado, pero sí pensar a futuro”
Mario Delgado, titular de la SEP amplía la información sobre el encuentro de este 10 de junio con la CNTE “nuestro plan de trabajo es hacer una consulta escuela por escuela, maestro por maestro y evitar caer en los vicios del pasado… no vamos a regresar a eso, no podemos quedarnos sólo con una representación, en el regreso a clases en agosto será el marco ideal para decidir sobre el USICAMM”
Rosa Icela Rodríguez informa sobre dos marchas ocurridas el día de ayer. La primera del Casco de Santo Tomás al Cine Cosmos para conmemorar el Halconazo. La segunda fue por la noche, en ella participaron familiares de desaparecidos, en la cual la Secretaría de Gobernación estuvo acompañando.
Aseguró que se ha escuchado y atendido a las y los buscadores. También expresó que se investiga el apoyo a buscadores de Jalisco, “estamos investigando el origen de los apoyos para determinar si tienen una intención distinta a la búsqueda de justicia”.
Por otra parte, la movilización de la CNTE prevista para esta mañana se desarrollará de manera pacífica.
Concluyó diciendo que “El Mundial va y se desarrollará con normalidad…. a todas las personas que acudirán a los eventos, les comentamos que existen las condiciones para garantizar la seguridad y normalidad de las actividades”
Josefina Rodríguez, titular de Turismo, habla de los quiscos México Contigo.
Zoé Robledo informa quiénes se hicieron acreedores a un boleto para asistir al partido inaugural de la Copa del Mundo. Las categorías fueron FutSal, Futbol Sin Correr, entre otros.
Anticipa que una niña mexicana “podría ser quien lance el volado” en el encuentro que arranca la justa mundialista.
Gabriela Cuevas, representante de México para el Mundial 2026, habla sobre la premiación a quiénes ganaron en los Mundialitos.
Inicia conferencia de prensa, Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy, la orden del día contempla hablar del Mundial Social y la orientación turística durante la Copa del Mundo. Por otra parte, Mario Delgado, Martí Batres y Rosa Icela Rodríguez informarán el estatus con la CNTE.
La presidenta recalca: “la inauguración del Mundial se va llevar a cabo muy muy bien… y toda la suerte a la Selección Nacional”
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