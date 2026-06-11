En vivo: marchas y bloqueos hoy 11 de junio en plena inauguración del Mundial 2026

Marchas 11 de Junio CDMX: Calles cerradas, bloqueos y rutas alternas

La Ciudad de México (CDMX) enfrenta una jornada complicada debido a la coincidencia entre diversas marchas, bloqueos y el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que se prevén afectaciones viales en distintos puntos de la capital.

Mientras miles de aficionados se preparan para asistir al partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, autoridades y automovilistas deberán mantenerse atentos a las rutas de las marchas, posibles calles cerradas y las vías alternas que permitan evitar zonas con alta concentración de personas y tránsito vehicular.

Ante este escenario, se recomienda a la población planear sus traslados con anticipación, considerar tiempos adicionales de recorrido y mantenerse informada sobre los cortes a la circulación que puedan implementarse durante el día.

Marchas en CDMX en vivo:

Restringen circulación en División del Norte Elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron desvíos a la circulación vehicular sobre Avenida División del Norte, a partir de la calle Museo, en ambos sentidos. La medida forma parte del dispositivo de seguridad y movilidad desplegado en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde se registra una importante concentración de asistentes. Como parte del Operativo #ÚltimaMilla, policías de #Tránsito de la @SSC_CDMX realizan desvíos a la circulación vehicular en Av. División del Norte a partir de la calle de Museo en ambos sentidos. Recuerda solo se permite el paso, a las personas que cuentan con acreditación o… pic.twitter.com/N1ujq9Lj51 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 11, 2026 Metro CDMX cierra estación Pino Suárez de Línea 1 por manifestaciones El Metro CDMX informó el cierre de la estación Pino Suárez de la Línea 1, debido a manifestaciones que se desarrollan en el exterior de las instalaciones. La medida fue implementada de manera preventiva para salvaguardar la seguridad de los usuarios y mantener el control de la operación del sistema de transporte. Les informo que, debido a manifestaciones al exterior, se cierra la estación Pino Suárez de la Línea 1 del @MetroCDMX al público usuario.

Asimismo, permanecen cerradas las estaciones Hidalgo de la Línea 3; Bellas Artes, Hidalgo, Pino Suárez, Chabacano, Allende y… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 11, 2026 Taxqueña registra largas filas y embudos por filtros de seguridad rumbo al Estadio Ciudad de México La terminal Taxqueña del Tren Ligero registra largas filas y momentos de saturación debido al dispositivo de seguridad implementado para las personas que buscan trasladarse al Estadio Ciudad de México. Desde las primeras horas de este jueves, aficionados y usuarios habituales de este sistema de transporte han coincidido en la terminal, donde se mantienen filtros de acceso y revisión para controlar el flujo de pasajeros. En la estación terminal del tren ligero Taxqueña se hacen largas filas, y por momentos embudos con aficionados y usuarios habituales de este medio de transporte ante el dispositivo de seguridad y filtro para quienes buscan llegar al Estadio Ciudad de México.



📹 Eduardo Ruiz pic.twitter.com/1CF49IqBl7 — Uno TV (@UnoNoticias) June 11, 2026 Aplican desvíos por Operativo Última Milla en el Estadio Azteca Como parte del Operativo Última Milla, elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron desvíos a la circulación vehicular sobre el Periférico, a la altura del Circuito Estadio Azteca, en la alcaldía Coyoacán. La medida forma parte del dispositivo de seguridad y movilidad desplegado en las inmediaciones del inmueble, donde se concentra una importante afluencia de asistentes. Ante las restricciones implementadas en Periférico y Circuito Estadio Azteca, las autoridades recomendaron utilizar las siguientes rutas alternas: Eje 3 Oriente, Avenida Insurgentes, Canal de Miramontes y Paseos del Pedregal Como parte del Operativo #ÚltimaMilla, policías de #Tránsito de la @SSC_CDMX realizan desvíos a la circulación vehicular en el #Periférico a la altura del Circuito Estadio Azteca, donde solo se permite el paso hacia el Sur, a las personas que cuentan con

acreditación o boleto.… pic.twitter.com/0RppANU2lw — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 11, 2026 Aficionados comienzan a llegar el Zócalo de CDMX para ingresar al Fan Fest previo a la inauguración del Mundial El Zócalo de la Ciudad de México comenzó a llenarse de aficionados que buscan ingresar al Fan Fest, a pocas horas de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026. Desde temprana hora, cientos de personas se concentraron en los accesos al evento para asegurar un lugar y seguir las actividades programadas. La afluencia de asistentes aumentó conforme avanzó la mañana, generando largas filas en los alrededores de la Plaza de la Constitución, donde los asistentes aguardaban de manera ordenada para ingresar al recinto. Aficionados desbordan los alrededores del Zócalo capitalino; lo más ordenado posible, hacen fila para tratar de entrar al Fan Fest.



Ya se escucha el Cielito Lindo en el Centro Histórico de la CDMX a unas horas de la inauguración del Mundial.



📹 Julio Sánchez pic.twitter.com/lqOLsFRFwU — Uno TV (@UnoNoticias) June 11, 2026 Mapa de accesos al Estadio CDMX y cierres viales para el partido inaugural del Mundial La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) y el operativo contempla cierres parciales y totales en distintas vialidades cercanas al Estadio Azteca, ubicado en la alcaldía Coyoacán. Como parte del Operativo Última Milla, se habilitaron distintos puntos de acceso para facilitar el ingreso de asistentes al inmueble.

El dispositivo contempla un total de 60 accesos distribuidos en tres modalidades: 18 accesos peatonales, 12 accesos semipeatonales y 30 accesos vehiculares Entre las zonas donde se prevén afectaciones se encuentran los alrededores de Avenida Santa Úrsula, Circuito Azteca, San Jorge, San Alejandro, Avenida del Imán, Calzada de Tlalpan, Periférico y Avenida Renato Leduc. Las autoridades recomendaron a conductores y usuarios del transporte público considerar tiempos adicionales de traslado y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre las modificaciones a la circulación.

SSC despliega fuerte operativo en Calzada de Tlalpan por movilizaciones en CDMX La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo en Calzada de Tlalpan, donde decenas de elementos comenzaron a concentrarse y organizarse para ser movilizados a distintos puntos de la Ciudad de México, en el marco de las movilizaciones programadas para este viernes. La presencia de unidades y personal policial se observa en diversos tramos de la vialidad, una de las principales conexiones entre el sur y el centro de la capital. Los policías se comienzan a organizar para ser movilizados a distintos puntos cerca del Estadio de la Ciudad de México.



📹 Agustín Velasco pic.twitter.com/qzZzk8rCOO — Uno TV (@UnoNoticias) June 11, 2026 Metro CDMX: Bellas Artes, Hidalgo, Pino Suárez, Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan suspenden servicio A través de sus redes sociales, el director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava, informó que las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Pino Suárez fueron cerradas temporalmente debido a las condiciones de movilidad en la zona centro. También se suman seis estaciones cerradas en la Línea 2

Las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Pino Suárez se suman a: Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan Estas estaciones ya permanecían cerradas de manera preventiva como parte de las medidas implementadas para atender las movilizaciones programadas en la capital. Derivado de las movilizaciones en la zona centro de la ciudad, continúan cerradas al público usuario las estaciones Hidalgo de la Línea 3; Bellas Artes, Hidalgo, Pino Suárez, Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del @MetroCDMX.

Tomen previsiones y manténganse… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 11, 2026 Corte de circulación en Estadio Azteca: solo permiten acceso con boleto o acreditación El Operativo Última Milla provocó cortes de circulación en las inmediaciones del Estadio Azteca, donde autoridades implementaron filtros de acceso para controlar la llegada de asistentes y reforzar las medidas de seguridad en la zona. Las restricciones se aplican en Circuito Estadio Azteca y Las Flores, ubicados en la colonia Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán. Se realiza corte de circulación a través de Circuito Estadio Azteca y Las Flores, col. Sta. Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán. Recuerda solo se permite el paso a las personas que cuentan con acreditación o boleto, de acuerdo al Operativo #ÚltimaMilla.#AlternativaVial Eje 3… pic.twitter.com/Fz8nmr6rhI — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 11, 2026 Tren Ligero opera sin ascenso ni descenso en estación Estadio Azteca; servicio continúa entre Xochimilco y Tasqueña El Tren Ligero de la Ciudad de México informó ajustes en su operación este jueves, al señalar que el servicio entre Xochimilco y Tasqueña funciona con normalidad, aunque sin permitir ascenso ni descenso de pasajeros en la estación Estadio Azteca. La medida forma parte de los dispositivos de movilidad y seguridad implementados en las inmediaciones del inmueble, donde se desarrollan actividades con alta afluencia de personas. #STEinforna



Tren Ligero



El servicio de Xochimilco a Tasqueña opera con normalidad sin realizar ascenso y descenso en la estación Estadio Azteca.



En la Terminal Tasqueña contamos únicamente con servicio directo a la estación Estadio Azteca. pic.twitter.com/ewKQf3ps4q — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 11, 2026 Aficionados del futbol y madres buscadoras madrugaron para llegar al Estadio Ciudad de México. Siete horas antes del partido inaugural del Mundial, al rededor de las 6:00 de la mañana, sobre calzada de Tlalpan ya caminaban aficionados con la playera de la selección mexicana de futbol, rumbo al Coloso de Santa Úrsula. Sobre la misma ruta avanzaron integrantes de colectivos de búsqueda que, señalaron, intentarán acercarse lo más posible al inmueble para llevar a cabo una protesta pacífica y visibilizar la problemática de los más de 130 mil desaparecidos en el país. Fuerte dispositivo en Calzada de Tlalpan con dirección al Estadio de la Ciudad de México.



📹 Agustín Velasco pic.twitter.com/98opPfPOz3 — Uno TV (@UnoNoticias) June 11, 2026 Cierre de Bellas Artes afecta traslado de aficionados Aficionado explica que por las manifestaciones no pudo utilizar la línea 2 del metro en la estación Bellas Artes. También detalla que aún se ven las obras. Él se irá caminando al Zócalo, al Fan Fest. “Voy acá al Zócalo si el problema es que la tienen cerrada por las manifestaciones es el problema por el cual no podemos transportar”. “Sí la verdad hay unos lados donde de plano no está termina el diseño y la estructura y demás pero hay otros donde sí hay bultos de cemento, la verdad está un poco feo y no se ha terminado”. “Nos vamos a ir caminando” Aficionado explica que por las manifestaciones no pudo utilizar la línea 2 del metro en la estación Bellas Artes. También detalla que aún se ven las obras. Él se irá caminando al Zócalo, al Fan Fest.



📹 Melina Ochoa pic.twitter.com/JvGztKMHsu — Uno TV (@UnoNoticias) June 11, 2026 Movilización de transportistas afecta Calzada de Tlalpan Desde las primeras horas de este jueves, unidades de transporte comenzaron a concentrarse sobre Calzada de Tlalpan, una de las principales arterias viales de la capital del país. La presencia de los vehículos ha generado complicaciones en ambos sentidos de la circulación, principalmente en el tramo cercano a Calzada del Hueso, donde se reportan asentamientos vehiculares. 🚛⚠️ Transportistas ya se encuentran instalados para la movilización que realizarán en unas horas. #Almomento se encuentran sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Calzada del Hueso.

🔴 La circulación presenta complicaciones debido a la concentración de unidades en la zona.

🚨… pic.twitter.com/wMY6Kvsipc — MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) June 11, 2026

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