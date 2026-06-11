Las de hoy | 11 de junio de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 11 de junio de 2026

El Universal: Gobierno gasta 586 mdp en salario de la CNTE en paro

El costo de los salarios correspondientes a los 88 mil maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante 10 días de paro asciende a 586 millones de pesos, considerando una percepción promedio de 20 mil pesos mensuales por docente.

Reforma: ¡Rueda el balón!

Hoy inicia la Copa Mundial de la FIFA, la tercera ocasión en que México alberga el arranque de una Copa del Mundo.

Milenio Diario: La CNTE alargó el suspenso a horas del silbatazo inaugural

Con protestas activas en diversas entidades y una extensa negociación en la Secretaría de Gobernación, la CNTE mantuvo una asamblea para definir si aceptaba las propuestas gubernamentales, aunque varios de sus integrantes consideraron que los ofrecimientos aún son insuficientes.

La Jornada: Hay “ofrecimientos”: CNTE; esperamos una respuesta, dice la SG

Integrantes de la CNTE reconocieron la existencia de propuestas del gobierno federal, mientras la Secretaría de Gobernación señaló que espera una respuesta formal del magisterio. Los docentes afirmaron que se abre una ruta para discutir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Excélsior: Resguardan el silbatazo inicial

La Copa Mundial de la FIFA comienza en México por tercera vez en la historia, bajo un amplio operativo de seguridad ante posibles movilizaciones y protestas.

El Financiero: México y EU tienen suerte de apoyarse entre sí

Analistas consideran que la relación entre México y Estados Unidos ofrece una gran oportunidad de crecimiento para las próximas dos décadas, aunque advierten que será necesario fortalecer el Estado de derecho para aprovechar plenamente ese potencial.

El Economista: La inflación en México, menor a la de EU por primera vez en tres años

La inflación en México se ubicó por debajo de la registrada en Estados Unidos por primera vez en tres años. El índice de precios al consumidor estadounidense alcanzó 4.2% en mayo.

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