Elton John regresa a Ciudad de México; anuncia dos conciertos en el Estadio Azteca

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Elton John anuncia conciertos en México Foto: Getty

El emblemático cantante Elton John anunció oficialmente que dará dos conciertos en la Ciudad de México (CDMX) programados para octubre de este año en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca

Asimismo, dio a conocer las fechas de la preventa y la boletera que estará a cargo del evento, la cual será SuperBoletos.

Elton John dará concierto en el Estadio Banorte

A través de sus redes sociales, el cantante publicó un mensaje en el que confirmó que se presentará en el Estadio Banorte en un par de conciertos que se llevarán a cabo los próximos días 2 y 3 de octubre.

“La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi tour de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo. Estoy emocionado de poder compartir finalmente este momento tan especial con mis fans después de tantos años…” Elton John

También se dio a conocer que la venta de los boletos será a través de la empresa SuperBoletos, iniciando con una preventa el próximo 15 de julio, aunque para tener acceso a esta tendrás que ser parte de los miembros del Rocket Club.

Esto lo puedes lograr al dar clic en el enlace del perfil oficial del cantante, colocar tu nombre y correo para recibir el enlace con el acceso anticipado.

Pero, antes de est,o existirá una preventa exclusiva para tarjetahabientes Banorte, porgramada para los días 13 y 14 de julio.

Mientras que, para el público en general, los boletos estarán disponibles a partir del jueves 16 de julio a las 12:00 horas de la Ciudad de México.

Aunque aún no se da a conocer el valor de los boletos, rumores señalan que los precios irán desde 990 pesos hasta 16 mil pesos, más cargos por servicio.

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