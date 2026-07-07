Juan Gabriel vuelve al cine, proyectarán su histórico concierto en Bellas Artes

GENERANDO AUDIO...

Revive el concierto de el “Divo de Juárez”. Foto: Cuartoscuro

Juan Gabriel volverá a las salas de cine con “Mi Primer Bellas Artes”, una función especial que permitirá revivir en la pantalla grande uno de los conciertos más importantes de su trayectoria.

La empresa Cinemex confirmó que la proyección se realizará el próximo 28 de agosto, como un homenaje a una presentación que marcó un antes y un después en la música mexicana.

El espectáculo transportará al público a una noche histórica en la que el “Divo de Juárez” llevó su música a uno de los recintos culturales más importantes del país, con un concierto que continúa siendo recordado por miles de seguidores.

Juan Gabriel regresa a los cines: fecha, costo y detalles

No importa el marcador. Hay algo que siempre nos une: cantar juntos. Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes.



28 de agosto. Solo en Cinemex. ❤️🎤🎬

Preventa: 28 de julio pic.twitter.com/dlJDl7KjiV — Juan Gabriel (@soyjuangabriel) July 6, 2026

De acuerdo con Cinemex, la preventa de boletos comenzará el próximo martes 28 de julio y será únicamente a través de la app de la empresa de cines.

Si bien, la empresa no ha revelado cuáles serán las sucursales participantes ni el costo de las entradas, se especula que el costo ascenderá a 180 pesos, lo equivalente a un boleto de cine y a costos en conciertos anteriores proyectados por la cadena.

Se espera que en los próximos días la cadena de cines anuncie más detalles sobre las zonas participantes para que los fans puedan volver a disfrutar de “Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes”.

En mayo de 1990, Juan Gabriel se convirtió en el primer cantautor de música popular mexicana en presentarse en el Palacio de Bellas Artes. Acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, ofreció cuatro conciertos.

Durante esa serie de presentaciones interpretó temas que hoy forman parte del repertorio más querido de la música mexicana, como “Querida”, “Hasta que te conocí”, “Amor eterno” y otros éxitos que siguen vigentes entre distintas generaciones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.