¿Quién es Ernesto Laguardia? El primer habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026

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Ernesto Laguardia se integra al Reallity Show de México. Foto: Cuartoscuro

Ernesto Laguardia fue presentado como el primer habitante confirmado de “La Casa de los Famosos (LCDLF) México 2026“. A través de un en vivo en redes sociales se realizó el anuncio de la entrada del actor que ya se especulaba como uno de los participantes.

La confirmación despertó la emoción de los seguidores del programa y también la curiosidad de quienes no conocen al intérprete de la actuación que es considerado una de las figuras más populares de la televisión mexicana desde hace más de cuatro décadas.

#ErnestoLaGuardia es el PRIMER HABITANTE revelado para #LaCasaDeLosFamososMx 💥 Gran estreno domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y #ViX pic.twitter.com/Hcdj85lMNW — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 7, 2026

¿Quién es Ernesto Laguardia?

Foto: Getty Images

Ernesto Laguardia Lavoignet nació el 5 de octubre de 1959 en la Ciudad de México, cursó la carrera de Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); sin embargo, decidió orientar su vida profesional hacia el mundo del espectáculo, donde construyó una sólida carrera como actor y conductor.

Durante las décadas de los 80 y 90 se consolidó como uno de los protagonistas más reconocidos de las telenovelas mexicanas. Entre los proyectos más recordados en los que participó se encuentran “Quinceañera”, “Los parientes pobres”, “Lazos de amor”, “Amigos x Siempre”, “Aventuras en el tiempo”, “Corona de lágrimas” y, recientemente, “Papás por Siempre”. Además de la actuación, también se desarrollo como conductor en programas de televisión como “Hoy” y “Código F.A.M.A.”.

Laguardia está casado desde 2007 con Patricia Rodríguez, con quien formó una familia integrada por sus tres hijos, Bárbara, Santiago y Emiliano, quienes han mantenido un perfil alejado de los reflectores.

¿Cuántos habitantes tendrá La Casa de los Famosos México 2026?

Aunque la producción todavía no revela la lista completa de participantes, La Casa de los Famosos México 2026 contará con 15 habitantes, quienes convivirán durante varias semanas completamente aislados del exterior mientras compiten por mantenerse en el reality.

Hasta el momento, Ernesto Laguardia es el primer famoso confirmado para esta nueva temporada, En los próximos días, la producción anunciará al resto de las celebridades que formarán parte del programa y buscarán conquistar al público para llegar a la gran final.

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