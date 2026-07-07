“¿No que 5-0?”: Fher de Maná vuelve a responder a Liam Gallagher tras el México vs Inglaterra

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Recordó el polémico pronóstico del cantante británico. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Fher, vocalista de Maná, volvió a enviar un mensaje a Liam Gallagher, integrante de Oasis, tras la derrota de México ante la Selección de Inglaterra en el partido de octavos de final del Mundial 2026 disputado este domingo 5 de julio.

Cabe recordar que, luego de que el frontman del grupo británico pronosticara una goleada del equipo de “Los Tres Leones” ante la Selección Mexicana, el cantante mexicano respondió a través de un video compartido en redes sociales.

Esto avivó aún más la polémica, en la que usuarios de redes sociales, así como algunas celebridades, criticaron al músico originario de Manchester.

¿Qué le dijo Fher a Liam Gallagher?

En un par de videos compartidos en las historias del grupo, Fher volvió a dirigirse al músico inglés. “¿No que 5-0?”, dijo el cantante, quien apareció a cuadro usando unas gafas de sol y una chamarra de cuero.

“5 minutos más y los hacemos pomada, pomada. Respeto a México, en buena onda ¿no? Chido. Les mando un abrazo a todos los ingleses, pero si se los estaba cargando al último, los 20 minutos”, dijo el cantante de Maná.

“Así es la vida, el que mete gol es el que gana”, destacó al final de la primera historia, mientras que en su segunda publicación, volvió a repetir la frase con la que se dirigió al menor de los Gallagher en su primer mensaje.

“CINCO MINUTOS MÁS Y LOS HACEMOS POMADA”🗣️😳



El mensaje de Fher de Maná a Liam Gallagher luego del juego entre México e Inglaterra. 😂 pic.twitter.com/lTQFX5kgXv — MedioTiempo (@mediotiempo) July 6, 2026

Maná se presenten el México vs Inglaterra

Durante el México vs Inglaterra Maná interpretó “El rey”, un clásico mexicano escrito por el cantante José Alfredo Jiménez y que resonó en todo el recinto en el medio tiempo.

La agrupación mexicana volvió al escenario mundialista después de presentarse ante una audiencia global estimada en más de mil 100 millones de espectadores durante la ceremonia inaugural del torneo.

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