Emiliano Aguilar protagoniza pelea durante el Bélico Fest 2026: “Me la peló”

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El primogénito protagonizó un nuevo escándalo. Foto: Gettyimages

Emiliano Aguilar protagonizó una intensa pelea que derivó en una trifulca durante el Bélico Fest 2026, celebrado el domingo 12 de julio en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. El altercado fue captado por asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, espacio donde horas más tarde el cantante explicó la causa de la disputa.

De acuerdo con las imágenes difundidas, Emiliano Aguilar se encontraba disfrutando del evento cuando un hombre de vestimenta negra empezó a agredirlo verbalmente, cuestión que provocó una pelea entre ambos.

Emiliano Aguilar protagonizó una fuerte pelea a golpes en pleno Bélico Fest de California!



El hijo mayor de Pepe Aguilar en el ojo del huracán tras violento altercado físico en instalaciones del BMO Stadium en Los Ángeles, California.



Visita https://t.co/sggMRoj1FK… pic.twitter.com/wn1lBhe4KT — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 13, 2026

Emiliano Aguilar se agarra a golpes y causa trifulca en Bélico Fest 2026

Debido a la intensidad del enfrentamiento, más personas intervinieron causando una trifulca, hasta que tanto el intérprete de “Harley y Guason” como su agresor fueron separados. La pelea ocurrió en la zona de abajo del evento,donde miles de personas disfrutaban del festival.

Horas después del incidente, el hijo de Pepe Aguilar explicó a través de sus historias de Instagram que su agresor llevaba aproximadamente un año queriendo agredirlo:

“Qué onda, toda la gente que me apoya, los quiero un ching*. Todo está bien, no pasó nada. La neta una disculpa, ese güey desde hace como un año… que me va a hacer algo, por fin se atrevió, me la pelo bien macizo, le dimos en su madr* como se tiene que hacer. Yo no me dejo de nadie, aquí andamos, todo bien”. Emiliano Aguilar, cantante

Además del enfrentamiento, las grabaciones llamaron la atención porque, durante la pelea, al cantante se le cayó la gorra, dejando al descubierto que tiene calvicie en la parte trasera de su cabeza, lo que generó que Emiliano Aguilar comentara que “lo único que me c*g¨* de esto, es que chale, estoy pelón como mi papá”.

Por su parte, hasta el momento, los organizadores del Bélico Fest 2026 no han informado si hubo personas detenidas o si el incidente derivará en alguna sanción para los involucrados.

La polémica del primogénito de Pepe Aguilar se suma a las controversias que recientemente han rodeado a otros integrantes de la familia, como Ángela Aguilar y su esposo, Christian Nodal, así como a los señalamientos en torno a Aneliz Aguilar, quien presuntamente habría sido expulsada de una institución educativa tras verse involucrada en diversos conflictos.

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