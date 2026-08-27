En entrevista: Adri Torrón habla de “REDSTAR” y su transición hacia una nueva etapa musical

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Nos contó cómo fue que inició en el mundo de la música. Foto: Oscar Gómez Cruz

Adri Torrón, cantante pop de República Dominicana que con su canción “Loquita por ti” logró 1.3 millones de vistas en YouTube, se encuentra en la Ciudad de México (CDMX), donde, este jueves, se presentará en una locación secreta.

En entrevista con Unotv.com, la joven nos habló de “REDSTAR”, su primer álbum, de la transición en la que se encuentra para el siguiente paso en su naciente carrera musical y de su visita a la capital, una ciudad que le agrada mucho.

De niña soñaba con llenar un estadio

Aunque actualmente experimenta con nuevos sonidos, Adri Torrón tiene claro que el pop es la base de su propuesta. Desde pequeña supo que quería dedicarse a la música y recuerda que a los 4 años le dijo a su papá que quería ser cantante.

“Yo quiero ser cantante, yo sueño con llenar un estadio, con viajar el mundo inspirando con mi música”, le dijo a su padre cuando era niña.

Desde entonces, aseguró, nunca tuvo un plan B. Su camino comenzó a tomar forma cuando participó en la primera temporada de Dominicana’s Got Talent, programa al que llegó después de ver durante años concursos como The Voice y America’s Got Talent.

Adri tenía 16 años cuando llegó a las semifinales y, poco después, tuvo la oportunidad de abrir un concierto de Alejandro Sanz y Maná en Punta Cana.

“Yo pienso hacia atrás ahora y veo a una niña de 16 años que no sabía lo que estaba haciendo con su vida, pero tenía un sueño gigante y yo iba a hacer todo para conseguirlo”, destacó durante la charla.

Para ella, esas primeras experiencias también forman parte de un proceso de crecimiento que hoy mira con otros ojos.

“Loquita por ti” nació en un balcón

Uno de los temas que marcó el inicio de su carrera fue “Loquita por ti”, que también significó un reto personal porque fue de las primeras veces que se animó a escribir sus propias canciones.

Su papá, quien compone como hobby, le aconsejó dejar una libreta junto a su cama para anotar cualquier idea que apareciera. Así surgieron las primeras frases del tema. Después, le pidió que se sentara en el balcón de su casa y no se levantara hasta terminar la canción.

“Y nada, me senté en el balcón, busqué una foto que significa mucho para mí y la canción salió sola en una hora”, destacó.

Aquel ejercicio terminó convirtiéndose en una canción que actualmente supera 1.3 millones de reproducciones en YouTube, una cifra que todavía le cuesta dimensionar.

“No sé ni lo que son 10 mil personas y uno lo pone como 10 mil personas, no sé ni cómo se ve eso imagínate un millón, no tengo ni idea”, respondió al preguntarle qué se siente alcanzar esa cifra.

Además de abrir conciertos para artistas como Alejandro Sanz y Maná, Adri ha compartido escenario con otros músicos y participó en el festival Isle of Light, donde estuvieron Incubus, Danny Ocean y María Becerra, presentaciones que recordó con una sonrisa en su rostro.

“REDSTAR”, el álbum donde conviven dos Adrianas

El primer álbum de Adri Torrón reúne 10 canciones y representa algo más que una colección de temas; es la manera en que la cantante decidió contar la convivencia entre dos versiones de sí misma.

Por un lado, está la Adri que describe como tímida, introvertida y familiar. Por el otro, aparece la artista que se transforma cuando sube al escenario.

“Está la Adri que está en su casa en pijama, con su familia, súper tímida, introvertida, amorosa, que le cuesta contar cosas y hablar mucho. Y luego está la Adri que, cuando le prenden una cámara o se sube al escenario, sale algo de mí que yo no sé de dónde viene”. Adri Torrón, cantante

Esa dualidad se convirtió en el concepto central del disco, que tardó alrededor de un año y medio en realizarse. Aunque reconoce que ambas personalidades tienen algo especial, preferiría que algún día pudieran convivir sin enfrentarse.

Una nueva etapa entre el pop y el rock

Después de “REDSTAR”, Adri Torrón ya trabaja en una nueva etapa musical. Ha pasado varios días en el estudio buscando un sonido diferente, con el pop como punto de partida y una mayor cercanía con el rock.

“Como un estilo de pop coqueteando con el rock, con letras que cuenten historias de verdad que la gente pueda identificarse y que pueda mandar un mensaje”, explicó.

Parte de esta transición ya puede escucharse en “Pasaporte”, su sencillo más reciente, una canción inspirada en una experiencia personal de amor a distancia.

La historia surgió después de la boda de su hermano en Madrid, cuando su novio tuvo que regresar y ella, entre bromas, le dijo que quería esconderle el pasaporte para evitar otra despedida.

Al día siguiente llevó esa experiencia al estudio junto con su productor Carlos Almansa y la canción quedó escrita en apenas dos horas.

Adri Torrón quiere llevar su música a México

La visita a la Ciudad de México también representa un paso importante para la cantante, quien ya ha estado cuatro veces en nuestro país, pero hasta ahora no había tenido la oportunidad de presentar su música ante sus seguidores mexicanos.

Este jueves ofrecerá un showcase pequeño, acústico e íntimo en una locación secreta, mientras ya comienza a planear una presentación más grande.

“Era algo que de verdad me hacía mucha ilusión, poder estar en contacto con mi gente aquí en México y que podamos cantar las canciones”. Adri Torrón, cantante

Durante esta visita aprovechó para conocer lugares como Coyoacán, el Castillo de Chapultepec y Paseo de la Reforma, además de probar los tacos de chicharrón de Taquería Orinoco.

“De verdad que es una ciudad muy grande, con mucha gente, pero de verdad que se siente una energía y una magia aquí que nunca sentí en otro lado y la gente es tan amable, la comida es tan buena, es demasiado bello”, destacó la intérprete.

Mientras continúa trabajando en su nueva música, Adri también prepara conciertos en Madrid y República Dominicana y espera que el próximo año pueda lanzar un EP o incluso un nuevo álbum.

“Pero por ahora mucha música, sencillos, y nada, muchos conciertos. Estoy loca por vernos en vivo y cantar todo eso que venimos tanto tiempo guardando y sacarlo”, resaltó.

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