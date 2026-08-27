Muere Rubén Rada, referente del candombe y la música uruguaya, a los 83 años

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Rubén Rada fue un ícono de la música de Río de la Plata. Foto: AFP

Rubén Rada músico y compositor uruguayo, murió este miércoles a los 83 años a causa de una neumonía, informó la familia del artista, quien fusionó el género del candombe con el rock y el jazz y se convirtió en un referente de la música y la cultura del Río de la Plata.

El “Negro Rada”, como también se le conoce, traspasó la industria de la música para convertirse en un ícono de la cultura de la zona y referente de la comunidad afro de su país.

“Se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, señala el anuncio firmado por la Familia Rada y difundido en redes sociales.

Rubén Rada, una trayectoria ligada al candombe y el rock

El versátil percusionista, cantante, compositor y actor inició su carrera como músico profesional con el grupo “El Kinto”.

Posteriormente, redefinió la música local como integrante de Tótem, la banda emblemática en la historia de la música uruguaya que fusionaba elementos del rock and roll, la música latina y el candombe.

A lo largo de su trayectoria, Rada lanzó más de 40 discos y en 2011 recibió el Premio Grammy a la Excelencia Musical.

En 2025 lanzó su último álbum de estudio. Entre sus mayores éxitos en el mercado de la música latina se encuentran “Loco de amor”, grabada junto al grupo español Ketama en 1998, y “Muriendo de Plena”, de 2000.

De origen humilde, Rada se preciaba de su larga trayectoria, que comenzó en bares y barcos “por todo el mundo”, según contó en una entrevista con la AFP en 2011.

También he “cantado, mal, en inglés, mal en portugués, con muchos músicos, creado fusiones… he hecho de todo”.

Fito Páez y el presidente de Uruguay despiden a Rubén Rada

La muerte de Rubén Rada provocó una catarata de mensajes de despedida en redes sociales.

La familia Rada es la familia Páez. Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría.

Dios!, como lo voy a extrañar!!!!! pic.twitter.com/zoVuyq5wjQ — Fito Paez (@FitoPaezMusica) August 26, 2026

“Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música” (…) “¡Dios, cómo lo voy a extrañar!”, publicó el músico argentino Fito Páez en Instagram.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, celebró la vida de “un genio” y decretó duelo oficial para este jueves, cuando los restos del artista serán velados en el Palacio Legislativo, en Montevideo.

Gracias por tu creatividad, por tu alegría, por tu generosidad. Por hacernos disfrutar de tus historias y hacernos reír tanto. pic.twitter.com/yOCxpwAoSP — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 26, 2026

¿Qué es el candombe?

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el candombe es una música y un baile tradicional de Uruguay.

Es reconocido por la Unesco desde 2009 como Patrimonio Cultural Inmaterial.

En muchos lugares del país se puede escuchar, aprender y bailar candombe, pero la fiesta más grande relacionada con el candombe se hace cada verano en Montevideo: se llama Desfile de las Llamadas.

El candombe es una celebración de música, comunidad y herencia africana, y una parte esencial de la identidad cultural de Montevideo.

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