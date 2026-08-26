Susana Zabaleta cuenta la extraña “abducción extraterrestre” que vivieron sus tíos: “no se volvió a hablar de eso”

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Susana Zabaleta cuenta una historia de extraterrestres. Foto: Cuartoscuro

Susana Zabaleta reveló una historia familiar que ocurrió cuando ella tenía alrededor de 13 años y que, con el paso del tiempo, relacionó con una posible abducción extraterrestre.

La actriz y cantante contó en el podcast con el creador de contenido llamado Grusgri, que el hermano de su mamá y su esposa viajaban en una camioneta cuando vieron una luz muy fuerte y posteriormente despertaron sin recordar qué había ocurrido durante varias horas.

La intérprete recordó que su tía llegó a casa desconcertada para contarle a su familia lo que había sucedido.

De acuerdo con el relato de Zabaleta, sus tíos regresaban del rancho de su abuelo cuando la camioneta en la que viajaban se detuvo repentinamente.

La esposa de su tío fue quien contó lo sucedido a la familia, aunque desde el principio dejó claro que ni ella ni su esposo entendían qué había ocurrido.

“Es que no te lo quiero contar porque tampoco sé muy bien qué fue lo que pasó”, recordó Susana que dijo su tía.

La mujer explicó que viajaban normalmente cuando la camioneta se detuvo y ambos vieron una luz muy intensa.

“Veníamos del rancho y la camioneta se paró, ¡pum! Y dice: ‘Lo único que recuerdo es despertar, ya era de día y decir ¿la camioneta está bien? Y volteó tu hermano y me dijo: sí’”, relató Zabaleta.

Después de despertar, descubrieron que la camioneta estaba bien, además, ninguno de los dos podía explicar qué había sucedido durante el periodo que no recordaban.

“Es como si ninguno de los dos hablamos en todo el camino, porque nadie sabía qué era lo que había pasado”, contó la actriz.

Jaime Maussan le dijo que se trató de una abducción

La historia adquirió una interpretación todavía más particular cuando Zabaleta contó que en algún momento decidió preguntarle a Jaime Maussan sobre lo ocurrido.

Según recordó la actriz, el periodista e investigador del fenómeno OVNI le explicó que, por las características del relato, lo que habían experimentado sus tíos correspondía a una abducción extraterrestre.

Zabaleta, recuerda que es un tema del que no se ha vuelto a hablar posteriormente.

“En mi familia no se volvió a hablar de eso nunca más. Mi mamá tenía un único hermano. Yo tendría como unos 12 o 13 años”, recordó la cantante.

Durante la entrevista, Zabaleta también habló sobre lo que ocurrió con sus tíos años después de aquella experiencia.

La actriz señaló que su tío murió de una manera que calificó como extraña y que, aproximadamente un año después, su tía también perdió la vida en circunstancias diferentes.

“Un año después de que mi tío se muere, se muere mi tía de otra forma muy extraña. Una fue un accidente rarísimo y otra fue algo en el cerebro”, relató.

Sin embargo, Zabaleta no aseguró que las muertes estuvieran relacionadas con la supuesta abducción. Su relato se limitó a recordar ambos acontecimientos y la manera en que ocurrieron.

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