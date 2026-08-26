Katy Perry no entendió qué le gritaban en feria de San Luis Potosí y reacciona con una grosería

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Katy Perry reunió a más de 300 mil personas en la Fenapo. Foto: AFP

Katy Perry se presentó este martes 25 de agosto en la Feria Nacional Potosina (Fenapo), donde algunos asistentes le gritaban “mucha ropa”. Al no entender la frase, la cantante interpretó otra cosa totalmente diferente, lo que la ha hecho viral en las redes sociales.

Esta frase desconocida para la cantante le llamó la atención, por lo que se tuvo que acercar a uno de los camarógrafos para preguntarle: “¿Qué estaban diciendo?”.

El integrante del equipo le respondió, incluso con señas, para que entendiera, a lo que ella contestó: “pensé que decían p*ta loca”.

La cantante californiana lo tomó con gracia entre risas ante la confusión.

Sube a niño a cantar al escenario, pero se pone nervioso

Otro momento viral fue cuando subió a un niño al escenario para cantar con ella su popular tema “Roar”, de 2013.

A pesar de que muchas de las personas entonaron al unísono el tema en la Fenapo, el niño se veía notablemente confundido, sin saber qué decir.

Katy le acercaba el micrófono para que cantara con ella y lo tomaba de la mano, pero el niño no sabía qué hacer, aunque en algunas ocasiones entonó el coro de manera nerviosa.

La participación de Katy Perry en San Luis Potosí

La intérprete de “Firework” cantó canciones como “California Gurls”, “Dark Horse”, “Hot N Cold” y “Teenage Dream” en el evento.

Asimismo, dedicó una canción a su pequeña hija Daisy Dove por su cumpleaños.

De acuerdo con Billboard, el concierto gratuito logró reunir a alrededor de 310 mil personas durante el concierto, donde también se hizo un homenaje a la recién fallecida exponente del country Dolly Parton.

La Fenapo trajo a San Luis Potosí una gran cantidad de artistas gratuitos de talla internacional como Katy Perry, Mötley Crüe, Bizarrap y Yandel, además de nacionales de distintos géneros como Santa Fe Klan, Kenia Os, Lila Downs, Sin Bandera y Gloria Trevi.

El evento continuará hasta el próximo 30 de agosto, cuando se espera el cierre de Los Tigres del Norte.

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