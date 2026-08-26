Muere Elisa Huerta, influencer y creadora del “Diario de una bióloga”: esta fue su última publicación

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¿Quién fue Elisa Huerta, de “Diario de una Bióloga”? | Shutterstock (Ilustrativa)

Elisa Huerta Sandoval, bióloga mexicana y creadora contenido responsable de la cuenta “Diario de una Bióloga”, falleció a los 28 años, según confirmó el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social (IMFFSS) el pasado lunes 24 de agosto. Hasta el momento, no se han detallado las causas de muerte de la joven científica.

En redes sociales y en medios de comunicación se viralizó su última publicación de Instagram, en el que exigió seguridad y justicia para todos los defensores ambientales del país.

¿De qué murió Elisa Huerta, de “Diario de una Bióloga”?

El IMFFSS, que dio a conocer la muerte de Elisa Huerta, no confirmó sus causas de muerte; además, las cuentas oficiales de la bióloga mexicana no han ofrecido mayores detalles con respecto a su fallecimiento.

Múltiples usuarios de redes sociales y medios de comunicación sugirieron que la bióloga enfrentaba problemas de salud mental, aunque ninguna organización ni su familia lo confirmaron oficialmente.

Aunque se desconocen los pormenores de su deceso, compañeros y colegas compartieron mensajes en su honor, incluyendo a Dulce Belem Díaz Mera la autora de la cuenta de Instagram conocida como “Pregúntale al Biólogo“.

“Es difícil haberte visto marchar, aún no puedo procesarlo del todo, tantas preguntas a las que no tenemos respuesta y quizá nunca las tengamos pero desde acá quiero hacerte saber que te honramos, te valoramos, te queremos”. Pregúntale al Biólogo

“Pregúntale al Biólogo” y “Diario de una Bióloga” se dedicaban a la divulgación científica por redes sociales y trabajaron juntas en distintas oportunidades, por lo que Dulce lamentó la muerte de Elisa.

“Dejaste una gran huella Eli, gracias por eso, te deseo muchísima paz en tu camino, nos veremos algún día compañera, tqm“, remató.

¿Quién fue Elisa Huerta Sandoval?

Elisa Huerta Sandoval fue licenciada en Biología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y una de las voces jóvenes más influyentes en la divulgación científica y el activismo ambiental en México, según el IMFFS.

Diversos medios de comunicación mexicanos retomaron que también se especializó en derechos humanos, cambio climático y economía circular.

Además de la creación de contenido, Huerta se desempeñó como maestra de diplomados en el propio Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social.

¿De qué trataba “Diario de una Bióloga”?

A través de su plataforma digital, “Diario de una bióloga“, democratizó el conocimiento científico, traduciendo la complejidad de la naturaleza en un lenguaje accesible, empático y urgente para sus seguidores.

Elisa Huerta acumuló más de 176 mil seguidores en TikTok y 30 mil seguidores en Instagram, siendo estas sus principales plataformas de difusión.

La descripción de sus cuentas dejaba ver el objetivo de su contenido en redes sociales:

“La vida desde otra perspectiva, explicada desde la biología: descubriendo lo que no sabías de los seres vivos y cómo cuidar el planeta” Descripción de “Diario de una Bióloga”

La cuenta de “Diario de una Bióloga” abordaba temas relacionados con la divulgación científica, el cuidado de la naturaleza y visibilizaba distintas problemáticas ambientales.

Sin embargo, Elisa Huerta también solía enfocar su contenido en denuncias contra prácticas ecocidas y ataques contra activistas o defensores ambientales de México.

La última publicación de Elisa Huerta

Elisa Huerta compartió la última publicación de “Diario de una Bióloga” el pasado 12 de julio, en lo que fue denunció la muerte de Alex Serna, activista ambiental y creador de contenido mexicano originario de Guerrero, quien fue encontrado sin vida en julio de 2026.

“¿Hasta cuándo entenderán que el desarrollo como destrucción es puramente extractivo que constructivo?

Exigimos seguridad para todos los defensores ambientales y justicia para Alex“, reclamó.

Serna había realizado denuncias sobre presuntos daños ecológicos e irregularidades alrededor de su tierra natal.

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