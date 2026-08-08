En entrevista: Toño Lizárraga vive un parteaguas en su carrera con “Vale más que reces”

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Nos contó del punto en el que está en su carrera. Foto: Star Media and Consulting

Toño Lizárraga lanzó “Vale más que reces”, su más reciente disco, el pasado 10 de julio, justo en un momento que representa un parteaguas en su carrera.

El álbum, compuesto por 12 canciones, relata historias de amor, desamor, resiliencia y superación con las que conecta con su público de distintas maneras.

Además del gran recibimiento de “Vale más que reces”, canción que da nombre al disco, el tema “Bájale a tu ego” se colocó en el Top 10 de la lista Regional Mexican Airplay de Billboard.

En entrevista para Unotv.com, el artista nacido en Mazatlán, Sinaloa, nos contó parte de la historia detrás del disco.

“Vale más que reces”: renacimiento, resiliencia y terquedad

Para Toño Lizárraga, este nuevo material representa una etapa distinta dentro de sus 28 años de carrera. El cantante define “Vale más que reces” con tres palabras que, asegura, resumen tanto al artista como a la persona detrás de él.

“Es renacimiento, resiliencia y terquedad. Yo creo que este disco encierra mucha alma de lo que es Toño Lizárraga, de lo que es Luis Antonio Lizárraga, la persona y Toño Lizárraga el artista”. Toño Lizárraga, cantante

El álbum reúne 12 canciones inéditas y en la mayoría de ellas Toño participó como coautor junto con compositores de distintas generaciones. La canción que da nombre al disco es una excepción, pues fue escrita por Edén Muñoz.

“Son 12 temas completamente inéditos todos y en la mayoría de temas me tocó estar como coautor con muchos colegas por ahí de la nueva y la vieja escuela en cuestión de composición y pues muy contentos”, contó.

Para construir el disco, el intérprete trabajó con compositores como Roy Cruz, Fernandita Díaz, Roberto Astorga, Roberto Favela, Blas Murrieta y Ulises, entre otros. El proceso, dijo, se desarrolló de manera natural y a partir de diferentes historias y emociones.

“Fuimos obviamente haciendo como un plan, una estrategia de decir lo que íbamos a hacer, vamos a trabajar sobre las del amor, sobre las de desamor, sobre las de fiesta, entonces creo que una complejidad como tal no, creo que todo se dio de manera muy natural, orgánica”, señaló.

Toño Lizárraga y Luis Antonio, dos personalidades en una

Durante la entrevista, Toño también habló de la diferencia entre el artista y la persona que existe detrás de ese nombre. Mientras Luis Antonio se describe como más reflexivo, analítico y perfeccionista, Toño Lizárraga representa una personalidad más relajada y divertida.

“Luis Antonio es un poco más reflexivo, más analítico, más perfeccionista, me divierte más Toño Lizárraga, me siento más divertido siendo Toño Lizárraga a veces que Luis Antonio Lizárraga”, compartió.

El cantante considera que ambas personalidades terminan encontrándose en el estudio de grabación, donde una aporta la precisión y la otra la libertad para disfrutar el proceso creativo.

“Claro, si van de la mano, si ahí va un poquito más Luis Antonio porque es más perfeccionista, pero ya cuando entra Toño ya echa todo a perder, o sea ya es como más relajado y más diversión”, dijo entre risas.

28 años de música y una nueva etapa como solista

Toño Lizárraga también recordó que lleva 28 años dentro de la industria y que desde 2014 desarrolla su carrera como solista, después de formar parte durante 14 años de La Original Banda El Limón.

Dejar una agrupación para construir un proyecto propio significó asumir nuevas responsabilidades y aprender una dinámica diferente.

“Anteriormente pues estaba trabajando con la Original Banda El Limón, la agrupación a la que pertenecí 14 años, es diferente la dinámica, las obligaciones, las responsabilidades, es muy distinta, ahora ya como Toño Lizárraga, pues todo lo, si sale algo bien, pues es el equipo y si sale algo mal, pues soy yo solo”, recordó.

Con el paso de los años, el cantante asegura que también ha aprendido a valorar las enseñanzas de aquella etapa y a entender con mayor claridad qué busca con su música.

“Creo que hoy por hoy busco más un poco más lo que es la consolidación y te decía poner ese golpe de autoridad, decir aquí hay música buena, música de rancho, música de fiesta, música de parranda, que se defiende también con esas con esos tamaños que trae esta música”, afirmó.

Billboard, un reconocimiento y también una responsabilidad

El trabajo reciente de Toño Lizárraga también ha encontrado reconocimiento en Billboard. “Bájale a tu ego” llegó al Top 10 de la lista Regional Mexican Airplay, mientras que “Lo pasado pisado”, composición de Ulises, también logró destacar en los listados.

Para el cantante, estos resultados tienen un significado especial porque llegan durante su etapa como solista.

“Hoy como Toño Lizárraga se disfruta distinto, se disfruta muy, muy diferente y siento que aparte de todo es una responsabilidad también”, explicó.

El intérprete aseguró que estos reconocimientos lo motivan a mantener el nivel de calidad que busca en cada producción.

“Tengo que seguir haciendo sin frustrarme, sin preocuparme, pero tengo que seguirle dando esa calidad de música a la industria también, porque pues es el reconocimiento de la industria hacia un artista que está haciendo lo mejor posible y lo más honesto”, sostuvo.

Más música de Toño Lizárraga viene en camino

Aunque “Vale más que reces” acaba de llegar al público, Toño Lizárraga ya trabaja en nuevos proyectos.

“Yo pienso que están como unas de 25 a 30 canciones, están ya listas, de que van a salir, van a salir, eso lo tengo más que claro”, adelantó.

Además, prepara el material “De Mazatlán pa’l Mundo”, que incluirá colaboraciones con Chuy Lizárraga, Pancho Barraza, Julio Preciado y Casimiro Zamudio.

El artista también explicó que la manera de consumir música ha cambiado y que por ello ahora puede trabajar en distintos formatos y lanzar canciones con mayor frecuencia.

“Estamos preparados para hacer música constantemente, pero sobre todo de calidad. Yo siempre he dicho eso, yo creo que la cantidad no debe mermar la calidad de los productos que nosotros hacemos”, puntualizó.

Toño Lizárraga mira hacia escenarios internacionales

Con “Vale más que reces” como punto de partida, el cantante tiene claro hacia dónde quiere llevar su carrera. Su objetivo incluye regresar a escenarios internacionales y llegar a recintos de mayor tamaño.

“Creo que estoy en un parteaguas de mi carrera, creo que la defino como algo muy marcado, o sea, tengo el objetivo muy claro de lo que quiero hacer”, afirmó.

Entre sus planes están volver a presentarse en países como Guatemala y Colombia, además de continuar fortaleciendo su presencia en Europa, donde asegura que la música mexicana ha encontrado cada vez más espacios.

“Eso es como defino la carrera de Toño hoy por hoy, muy objetiva, muy centrada, muy concentrada y enfocada en esa parte”, explicó.

Por ahora, el cantante continuará promocionando “Vale más que reces”, mientras trabaja en las nuevas canciones que formarán parte de sus siguientes lanzamientos.

Y aunque tiene claro que todavía hay mucho por hacer, Toño Lizárraga cerró la conversación con un mensaje para el público de Uno TV.

“Mientras Dios me preste vida y tengamos aire en los pulmones, aquí estaremos para cantarles a todos ustedes con todo el corazón”. Toño Lizárraga, cantante

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