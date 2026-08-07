Mina Chan, influencer de K-pop, se habría suicidado durante una transmisión en vivo tras sufrir ciberacoso

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La influencer acababa de terminar la universidad. Foto: UnoTV/IA

Mina Chan, influencer japonesa deK-pop, se suicido durante una transmisión en vivo el pasado 5 de agosto, después de haber sufrido presuntamente ciberacoso en redes sociales.

No obstante, las circunstancias exactas de su muerte y la relación entre el presunto acoso y su fallecimiento continúan bajo investigación.

¿Qué se sabe de la muerte de Mina Chan?

This is heartbreaking 💔 Mina didn’t deserve this. No one does! And those ENHYPEN worshippers who piled on her until she reached this point should know that they are all murderers.



Her last video 💔

“There’s no more fun left…”

“I can’t do it anymore…”

“I’m scared… I’m… https://t.co/Lo5lP11qDl pic.twitter.com/LFMttPakYi — Movie Guy 🎬 (@BadGuy1g) August 5, 2026

De acuerdo con reportes publicados en medios internacionales como “Coki”, la influencer japonesa de aproximadamente 26 años y residente en Corea del Sur, murió en Seúl el 5 de agosto.

La joven realizó una transmisión en vivo en la que habló entre lágrimas sobre cómo le había afectado el ciberacoso que sufrió recientemente. Posteriormente, habría atentado contra su vida; sin embargo, el momento de su muerte no aparece en la transmisión, por lo que esta parte de la historia corresponde a versiones difundidas en redes sociales y no ha sido confirmada oficialmente.

¿Por qué Mina Chan sufrió ciberacoso?

Durante una transmisión NI-KI, miembro de la banda ENHYPEN habló sobre el comportamiento de algunos fans hostiles que buscaban verlo intensamente en conciertos.

Aunque el integrante de ENHYPEN no habría mencionado directamente el nombre de Mina Chan, algunos seguidores interpretaron que sus comentarios se referían a ella y comenzaron a identificarla en redes sociales.

A partir de entonces, parte del fandom recuperó fotografías y publicaciones antiguas de la joven y comenzaron a aparecer mensajes de crítica y ataques en su contra. Incluso se hicieron comentarios relacionados con su pasado laboral y con su apariencia, lo que incrementó la presión sobre ella.

Mina Chan respondió a la controversia con publicaciones y una transmisión en la que ofreció disculpas por su comportamiento y manifestó que había reflexionado sobre lo ocurrido. Sin embargo, de acuerdo con los reportes que circulan sobre el caso, los señalamientos no se detuvieron y continuaron los mensajes negativos a través de redes sociales.

La situación generó un debate dentro de la comunidad de fans sobre los límites entre señalar una conducta inapropiada y emprender una campaña de acoso contra una persona identificable.

Cabe destacar, que el cantante NI-KI señaló en sus redes sociales que “él expresó una preocupacón general y que no iba hacia nadie”; por lo que según la prensa, se deslindó de cualquier cargo.

¿Quién es Mina Chan, la influencer japonesa fan de ENHYPEN?

Mina Chan era una joven japonesa de 26 años que había construido una comunidad en redes sociales alrededor de su afición por el K-pop, particularmente por ENHYPEN y su integrante NI-KI.

La joven se graduó del Departamento de Historia de la Facultad de Letras de la Universidad Rikkyo y, de acuerdo con la información que circula sobre su trayectoria, estaba por comenzar sus prácticas en el extranjero.

Además de compartir contenido relacionado con K-pop, Mina Chan utilizaba sus redes sociales donde tenía 117 mil seguidores, para publicar aspectos de su estilo de vida y experiencias como fan de la música surcoreana.

Su exposición dentro del fandom cobró especial relevancia después de una polémica relacionada con su comportamiento durante un concierto, situación que posteriormente derivó en una ola de críticas y señalamientos en redes sociales.

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