Isaac del Toro entre los deportistas más guapos de 2026: ve la lista completa

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El mexicano está en la lista. Foto: AFP

Isaac del Toro no solo hizo historia para el ciclismo mexicano, también conquistó un lugar entre los deportistas más guapos de 2026. El originario de Ensenada, Baja California, forma parte de la selección de figuras deportivas que People en Español incluyó en su lista de los más bellos del año, luego de protagonizar una temporada que lo colocó entre las grandes promesas del ciclismo internacional.

La selección reúne a representantes de disciplinas como basquetbol, ciclismo, futbol americano y futbol, con historias que van desde el debut de jóvenes promesas hasta hitos históricos.

¿Quiénes son los deportistas más bellos?

Karim López

Foto: AFP

Karim López, originario de Hermosillo, Sonora y con 19 años, empezó su vida deportiva desde muy joven; pues dejó México cuando tenía 14 años para incorporarse al Club Joventut Badalona, en España, donde debutó como profesional a los 16 años.

Isaac del Toro

Foto: AFP

El ciclismo mexicano encontró en Isaac del Toro a una de sus grandes figuras de acuerdo a People en Español; pues el originario de Ensenada, Baja California, se convirtió en uno de los hombres de confianza del esloveno Tadej Pogačar en el UAE Team Emirates y recientemente consiguió el tercer lugar en el Tour de Francia, un resultado histórico para el ciclismo mexicano.

Fernando Mendoza

Foto: Reuters

El futbol americano también tiene representación latina con Fernando Mendoza, quarterback de origen cubanoamericano nacido en Miami. En abril pasado hizo historia al convertirse en el primer jugador de origen hispano seleccionado con la primera elección global del Draft de la NFL.

Antes de llegar al profesionalismo, Mendoza destacó con la Universidad de Indiana, con la que consiguió el campeonato nacional y ganó el Trofeo Heisman, reconocimiento que se entrega al mejor jugador del futbol americano universitario.

Ahora forma parte de los Raiders de Las Vegas.

El jugador también ha hablado públicamente de la influencia de su madre, Elsa, quien vive con esclerosis múltiple desde hace dos décadas. Después de ser elegido por los Raiders, Mendoza donó 500 mil dólares para la investigación de esta enfermedad.

Katia Itziel García

FOTO: Cuartoscuro

Katia Itziel García hizo historia en el futbol internacional al convertirse en la primera árbitra latinoamericana en dirigir un partido del Mundial.

El pasado 25 de junio, la mexicana estuvo al frente del encuentro entre Países Bajos y Túnez, disputado en Kansas City, y se convirtió además en apenas la tercera mujer en arbitrar un partido mundialista.

La originaria de México tiene formación en Derecho y Ciencias Políticas y comenzó su camino en el arbitraje gracias a su pasión por el futbol.

Lamine Yamal

Foto: AFP

El futbolista español Lamine Yamal cierra esta selección, con apenas 19 años, el delantero del FC Barcelona se convirtió en una de las figuras más mediáticas del futbol mundial.

Su talento lo ha llevado a conquistar títulos con el Barcelona y con la selección española, incluido el reciente Mundial. A esto se suma su popularidad fuera de la cancha, donde se ha convertido en imagen de importantes marcas.

Yamal ha hablado en distintas ocasiones sobre su familia y sobre el orgullo que siente al poder ayudar a su madre y a su hermano gracias a su carrera.

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