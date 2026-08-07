Festival Doqumenta acerca al público historias que retratan la realidad de México

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Proyección del Festival Doqumenta en Querétaro Foto: Festival Doqumenta

Historias de justicia, memoria y protesta llegan a las calles de Querétaro en una nueva edición del Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción que se lleva a cabo desde el 5 al 9 de agosto con la exhibición de documentales en distintas sedes de la ciudad.

Este espacio cinematográfico ayuda a los creadores a mostrar historias que buscan retratar fragmentos de la realidad de México y del mundo. Para Inti Cordera, productor del documental Querida Fátima, este tipo de espacios son fundamentales para acercar estas historias al público.

“Un documental no puede cambiar el mundo, pero puede ayudarnos a pensar cómo hacerlo. Es una herramienta muy poderosa que nos permite contemplar y abrir la pantalla como una ventana a la realidad, observarla y entonces reflexionar y decir: algo podemos cambiar.” Inti Cordera

Doqumenta y su programación

Dos de los documentales que forman parte de la programación son “Zócalo, Zócalo” y “Querida Fátima”, obras que muestran distintas realidades desde la mirada de sus creadores.

En la Cineteca Rosalío Solano se exhibió “Zócalo, Zócalo”, trabajo de Ezequiel Reyes Retana que retrata el peso político de este emblemático lugar para los mexicanos.

“El Zócalo es un lugar muy especial como espacio de proyección nacional para las demandas, las protestas y las manifestaciones. La idea era mostrar cómo este lugar ha sido, a lo largo de un siglo, tan especial para el país.”

Por su parte, en la Plaza de Armas de Querétaro se llevó a cabo la proyección de Querida Fátima, una historia sobre la búsqueda de justicia de una familia tras el feminicidio de su hija, ocurrido hace más de 10 años.

Al finalizar la función, los familiares de Fátima participaron en un conversatorio con el público. Diversos asistentes les expresaron su apoyo y reconocieron el esfuerzo por mantener vivo el caso a través del cine.

“Estamos aquí porque queremos que Fátima y Daniel trasciendan, y que el mundo entero se entere de lo que nos hacen en México. Queremos que haya recomendaciones y que esto pare por Fátima y por todas las infancias olvidadas. Ni una asesinada más.” Mamá de Fátima

En la jornada también se exhibieron otros documentales como “Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno” y “Llamarse Olimpia”.

Asimismo, hubo actividades de Cine y Movilidad, que consistieron en una rodada desde la Alameda de Querétaro hasta la explanada de la Antigua Estación del Tren, donde se realizó una función de cortometrajes con la presencia del talento.

Las actividades continúan durante todo el fin de semana y concluirán el domingo 9 de agosto con un concierto al finalizar la proyección del documental de “Los Patita de Perro” en el Teatro de la Ciudad.

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