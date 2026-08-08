Feria Internacional del Caballo Aguascalientes: habrá espectáculos y entrada gratuita

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La Feria Internacional del Caballo Aguascalientes arrancó este viernes 7 de agosto y durante 10 días reunirá actividades ecuestres, exhibiciones, espectáculos y propuestas para toda la familia en la Isla San Marcos.

En entrevista con Unotv.com, Érick Rodríguez, coordinador de la Feria Internacional del Caballo y presidente de la Asociación de Creadores y Caballistas de Aguascalientes, explicó que el evento busca convertirse en uno de los encuentros ecuestres más importantes del país y del continente.

“El evento ecuestre más grande del continente americano”, señaló.

La feria se realizará del 7 al 16 de agosto y contará con la participación de alrededor de 2 mil 500 caballos y entre 450 y 500 jinetes, además de representantes de países como Inglaterra, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Portugal, España, Argentina y Chile, entre otros.

¿Qué actividades habrá en la Feria Internacional del Caballo?

De acuerdo con Érick Rodríguez, uno de los principales atractivos será la variedad de disciplinas ecuestres que podrán disfrutar los visitantes.

Durante los 10 días habrá exhibiciones de reining, vaulting o gimnasia sobre el caballo, arquería ecuestre, horseball, mountain games, rodeo, doma clásica, alta escuela, adiestramiento y charrería, entre otras actividades.

También se realizarán concursos y exhibiciones de distintas razas, entre ellas:

Cuarto de milla

Pinto

Appaloosa

Caballos miniatura

Árabes

Frisón

Iberoamericano

Costarricense de paso

Caballo mexicano

Español

Ibérico

Además, la pista principal de la Megavelaria de la Isla San Marcos será escenario de diferentes espectáculos y presentaciones.

Entre los invitados se encuentra Manuel Márquez, de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera, España, quien ofrecerá una clínica de enganches con carruajes europeos.

“Vamos a congregar la mayoría de las disciplinas y de las razas de caballos que existen en nuestro país”, explicó.

¿La entrada a la Feria del Caballo es gratis?

Uno de los principales atractivos de la Feria Internacional del Caballo Aguascalientes es que el acceso general al recinto será gratuito.

También será gratuito el estacionamiento y los visitantes podrán disfrutar de tres pistas ecuestres que operarán de manera simultánea durante los 10 días del evento.

La feria contará además con una zona comercial, área gastronómica, juegos mecánicos, una granja didáctica e interactiva para niñas y niños y un pabellón dedicado a productos hechos en Aguascalientes.

Sin embargo, algunas actividades tendrán costo. Por ejemplo, el espectáculo medieval que se realizará en el lienzo charro a partir del martes 11 de agosto, a las 20:00 horas, tendrá una entrada general de 100 pesos.

Feria Internacional del Caballo busca atraer a familias

Además de las actividades relacionadas directamente con los caballos, los organizadores prepararon diferentes opciones para quienes visiten la feria en familia.

La granja didáctica estará dirigida especialmente a los más pequeños, mientras que las áreas gastronómica y comercial ofrecerán otras alternativas para los visitantes.

Rodríguez destacó que la intención es que el público encuentre diferentes actividades durante su visita, incluso si no tiene un interés específico por alguna disciplina ecuestre.

¿Cuándo termina la Feria Internacional del Caballo?

La Feria Internacional del Caballo Aguascalientes se realizará hasta el 16 de agosto de 2026, en el recinto de la Isla San Marcos.

De acuerdo con el coordinador del evento, se espera la llegada de más de 80 mil visitantes durante los 10 días de actividades.

La organización atribuye parte del atractivo de Aguascalientes a su conectividad con otras entidades del país y a las condiciones de seguridad que, según Rodríguez, permiten recibir a visitantes, jinetes y caballos procedentes de diferentes lugares.

Para consultar la cartelera completa, los organizadores indicaron que se puede revisar la página oficial de la Feria Internacional del Caballo Aguascalientes 2026 en Facebook, donde también se pueden resolver dudas sobre las actividades.

“No hay pretexto porque si no te gustan los caballos, si no te gusta la charrería, te vas a la doma clásica y la alta escuela”, comentó Rodríguez.

Así, durante los próximos días Aguascalientes se convertirá en punto de encuentro para aficionados a los caballos, la charrería y las distintas disciplinas ecuestres, pero también para quienes buscan una actividad familiar durante las vacaciones de verano.

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