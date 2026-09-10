Belinda musicaliza la comida de los 300 líderes más influyentes de México y celebra su inclusión en la lista

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Durante su presentación la cantante interpretó tres temas. Foto: Alberto Estrada

Belinda fue la encargada de poner el toque musical a la tradicional comida de la revista Líderes, encuentro que cada año reúne a 300 de las personalidades más destacadas e influyentes de México en distintos ámbitos, entre ellos el entretenimiento.

La intérprete de “Dolce Vita” deslumbró durante el evento con un elegante vestido plateado y agradeció a la revista por incluirla en la lista de las 300 personalidades más influyentes del país, así como por la oportunidad de amenizar la celebración.

Durante su presentación interpretó tres temas, entre ellos su éxito “Luz sin gravedad” y “Él me mintió”, de la obra musical “Mentiras”, además de una canción en inglés llamada “L.O.V.E.”.

Belinda destaca en la comida de los 300 líderes más influyentes de México

La cantante estuvo acompañada únicamente por un pianista y un saxofonista, lo que permitió crear un ambiente más íntimo y especial.

“Me gustan estos acústicos porque todo de repente es improvisar es de lo más bonito”, comentó la cantante, quien se mostró visiblemente emocionada por el reconocimiento recibido este año.

“Este año he sido incluida en la lista de las 300 más influyentes de este país y quiero agradecer profundamente a la revista Líderes, porque esto me llena de responsabilidad”, expresó Belinda.

La artista se convirtió en una de las protagonistas de la tarde y fue de las personalidades más fotografiadas por la prensa.

Durante el encuentro también tuvo oportunidad de saludar a figuras como el actor Eugenio Derbez y compartir mesa con Hugo Sánchez, considerado una de las grandes leyendas del futbol mexicano.

Guillermo Arriaga y Osmar Olvera, entre los invitados reconocidos

Como parte del encuentro se realizó también una alfombra roja por la que desfilaron reconocidas figuras del espectáculo, el deporte, la política y el sector empresarial. Entre ellas estuvieron el guionista Guillermo Arriaga y el medallista olímpico Osmar Olvera.

A su paso por la alfombra, Arriaga agradeció el reconocimiento y destacó la posibilidad de compartir este encuentro con amigos y distintas personalidades de diversos ámbitos.

Entre las figuras del entretenimiento incluidas en la edición 2026 de los 300 líderes más influyentes también destacan el productor televisivo Gary Alazraki y el productor musical Edgar Barrera.

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