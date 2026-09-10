Fiesta Mexicana con Claro Música: mariachi y romance en 6 playlists seleccionadas por Yuridia, Lucero, Pedro Fernández y más

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Mariachi, romance y más para cantar a todo pulmón. Foto: Cuartoscuro

La Fiesta Mexicana está con Claro Música y, para darle ritmo y todo ese sentimiento que caracteriza a los mexicanos, la plataforma compartió seis playlists para vivir septiembre con toda la actitud.

Sin embargo, estas listas tienen un toque especial, ya que cuentan con la curaduría de Yuridia, Lucero, Majo Aguilar, Carolina Ross, Banda MS y Pedro Fernández.

Entonces, si en septiembre se canta a todo pulmón, ya sea al estilo mariachi o para derrochar romance, estas listas tienen las voces para hacerlo.

“Divas Gruperas” – Yuridia

Foto: Claro Música

La selección arranca con canciones como “Que Se Vaya” de Yuridia, “Una Raya Más Al Tigre” de Camila Fernández, pero también pasa por temas como “Ahora Resulta” de Janeth Valenzuela y “Nos Acostumbramos” de Helen Ochoa y América Sierra. Desde los primeros temas queda claro que aquí hay espacio para cantar lo que duele.

Y si de sacar el coraje se trata, aparecen clásicos como “Maldita Primavera” de Yuri, “No Discutamos” de Lucha Villa, “Tres Veces Te Engañé” de Paquita La Del Barrio y “Amor A La Mexicana” de Thalía.

“Divas Gruperas” reúne distintas generaciones de voces femeninas para cantar al amor, al desamor y a todo eso que se queda atorado en la garganta.

“Mariachi Romántico” – Pedro Fernández

Foto: Claro Música

Pedro Fernández abre la selección con su más reciente sencillo “De Otro Planeta”, acompañado por canciones como “Esclavo y Amo” de Pepe Aguilar, “Tú Sigues Aquí” de Alex Fernández y “Si Nos Dejan” de Michelle Maciel. También aparecen “Quererte Bien”, “Me Gustas Mucho” y “Hasta Ser Viejitos”, en una lista que apuesta por las canciones para dedicar.

El romance también pasa por el desamor con “El Equivocado” de Ángela Aguilar y “La Despedida” de Pipe Bueno, mientras clásicos como “La Media Vuelta”, “Cruz de Olvido” y “Un Mundo Raro” recuerdan que algunas historias nunca pasan de moda.

“Y llegaron los mariachis” – Lucero

Foto: Claro Música

“Fuertes Declaraciones” de Lucero abre una selección que rápidamente se mete de lleno en el desamor con “La Jarra” de Joss Favela y “El Culpable” de El Fantasma. A lo largo de 50 canciones también aparecen “Incompatibles”, “Infidelidad” y “Vete”, para esos momentos en los que el amor ya no salió como esperabas.

Pero entre reclamos y corazones rotos también hay espacio para cantar al amor con “Contigo Quiero (A Caballo)” de Reyli Barba “Me Nace Del Corazón” de Edith Márquez y “Este Amor” de Eugenia León y Angélica Vargas. La playlist cierra con el “Popurrí Vicente Fernández: Lástima…”, a cargo del Mariachi Vargas de Tecalitlán, para recordar que un buen mariachi siempre tiene algo que decir.

“Románticas de la Banda” – Banda MS

Foto: Claro Música

“Tu Falta De Querer” de Banda MS abre esta selección que rápidamente se mete de lleno en el terreno romántico con canciones como “Necesito Amarte” de Los Parras, “El Amor De Mi Vida” de La Original Banda El Limón y “Te Amo” de Los Super Caracoles. También aparecen “Te Juro Que Te Amo” de Banda Los Sebastianes y “Única” de La Adictiva, para dedicarle una canción a esa persona especial.

Pero el romance también tiene sus momentos de desamor, como muestran “No Me Aprovechaste” de Banda El Recodo. Esta playlist reúne distintas formas de hablar del amor, desde una serenata hasta una canción para cantar cuando las cosas no salieron como esperabas.

“Mujeres con mariachi” – Majo Aguilar

Foto: Claro Música

“Mujeres con mariachi”, la selección de Majo Aguilar, reúne canciones que van del desamor a esas historias que todavía duelen, con temas como “No Me Queda Más” de Selena, “Costumbres” y “Amor Eterno” de Rocío Dúrcal. También aparece “La Mujer”, en la voz de Mon Laferte y Gloria Trevi, para darle otro matiz a esta selección.

El repertorio también pasa por canciones como “Olvídalo” de Edith Márquez, y “Paloma Negra” de Jenni Rivera. La playlist pone al frente distintas voces femeninas para cantar, recordar y hasta sacar uno que otro sentimiento

“Mariachi pop” – Carolina Ross

Foto: Claro Música

De la curaduría de Carolina Ross, “Mariachi pop” combina canciones románticas con sonidos más actuales, desde “Mi Rey, Mi Santo” de María José y Ana Bárbara hasta “1,2,3 Segundos” de Ha*Ash y Adriel Favela. La selección también se mueve por temas como “un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny y “Cuéntales” de Las Marías.

El desamor también encuentra su espacio con “Buscando el Olvido” de Alex Fernández, “Día De Bajón” de Jary Franco y “El Alumno” de Joss Favela y Jessi Uribe. Para cerrar, aparecen clásicos como “La Media Vuelta” de Luis Miguel y “Todavía No Te Olvido” de Río Roma y Carlos Rivera, en una lista que cruza generaciones y estilos.

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