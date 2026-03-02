¿Era él o no? Cambio físico de Jim Carrey desata polémica en redes y desata teorías conspiranoicas

GENERANDO AUDIO...

Sigue el rumor sobre el clon de Carrey. Foto: Gettyimages

El actorJim Carrey desató una serie de teorías conspiranoicas tras su reciente aparición en la 51ª edición de los Premios César, debido al impresionante cambio físico que presentó. Su nuevo look generó especulaciones inmediatas en redes sociales, donde algunos usuarios llegaron a insinuar que no se trataba del verdadero Carrey sino de un clon.

Tras dichas especulaciones, los Premios César rompieron el silencio y decidieron hablar sobre la presencia del protagonista de “La máscara” en el evento.

“Fue un momento histórico”: Academia de Premios César responde rumores sobre Jim Carrey

De acuerdo con información publicada por Variety, Gregory Caulier, delegado general de los Premios César, desmintió categóricamente los rumores. En una declaración enviada al medio, calificó las versiones virales como “un problema sin importancia” y aseguró que la presencia del actor fue completamente auténtica.

“La visita de Jim Carrey se planeó desde este verano. Desde el principio, la invitación de la Academia le conmovió profundamente… la aparición fue auténtica y un momento histórico”. Gregory Caulier, delegado general de los Premios César

Detalló que hubo ocho meses de conversaciones previas al homenaje y que el actor trabajó durante meses en su discurso en francés, incluso consultando la pronunciación exacta de algunas palabras.

Asimismo, aseguró que el intérprete del “Grinch” asistió acompañado de su pareja, su hija, su nieto, doce amigos cercanos y su publicista de toda la vida para recibir el César de Honor por su trayectoria.

Por su parte, Marleah Leslie, publicista del actor, confirmó al medio estadounidense TMZ que Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su Premio César Honorario.

¿Por qué empezaron las teorías sobre el clon de Jim Carrey?

El pasado 26 de febrero, Jim Carrey asistió a la 51ª edición de los Premios César para recibir un homenaje por su amplia trayectoria en el cine. Sin embargo, su imagen (melena larga, rostro más redondeado y un look completamente negro) generó teorías y rumores donde se aseguraba que el hombre que fue a recibir el premio era un clon del actor.

Hasta la publicación de esta nota, Carrey no se pronunció ante los rumores

A esto se sumó que hace menos de 24 horas, el maquillista y drag queen Alexis Stone subió a Instagram imágenes de prótesis y una peluca similares al look que Carrey lució esa noche, causando que los rumores incrementaran.

Sin embargo, tras las declaraciones de la Academia dicha teoría queda descartada.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.