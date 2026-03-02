Eiza González deslumbra de negro en los Actor Awards 2026 y revive sus inicios en Hollywood: “Puro glamour, bebé”

GENERANDO AUDIO...

Eiza González en los Actor Awards 2026.

Eiza González acaparó las miradas en la alfombra roja de los Actor Awards (antes SAG Awards) con un elegante look negro y labios rojos la noche del domingo. Pero más allá del glamour, la actriz mexicana sorprendió al recordar sus primeros días en Hollywood, cuando incluso llegó a pensar que la comida en los sets de grabación tenía costo.

Vestida con un Armani, la mexicana contó que en el set de la serie “From Dusk Till Dawn” (2014) se sorprendió por la cantidad de comida que había y pensó que tenía que pagarla.

“Ellos me decían, no se tiene que pagar. Y yo estaba como, ¿todo es gratis? No podía creerlo”, recordó la mexicana, quien es una de las figuras latinas que más sobresalen en la meca del cine.

Además, Eiza González contó que en México estaba acostumbrada a que una señora vendía productos como chicles o cacahuates.

“Y ahora, puro glamour bebé, bienvenidos a Hollywood”. Eiza González

¿Cómo fue el look de Eiza González?

La actriz, que en 2025 fue elegida como una de las personas más bellas del mundo del espectáculo por People, eligió un look clásico compuesto por un vestido negro cubierto de lentejuelas y con escote strapless, además el diseño sobresalía por un moño a la altura del pecho.

Foto: Reuters

El vestido pertenece a la colección de Armani Privé de 2025, una casa de moda que ha invitado a Eiza González a sus presentaciones durante la Semana de la Moda.

Durante la gala, la mexicana posó con la actriz Teyana Taylor, quien eligió un vestido en colores nude

Eiza González fue de las invitadas de la noche tras un año en el que participó en cintas como “Ash, Fuente de la Juventud” y “Guerra sin reglas”.

La mexicana se ha caracterizado por mantener su vida privada lejos de los reflectores y, aunque es una de las actrices que ha logrado abrirse paso en Hollywood, su carrera no ha estado exenta de rumores y polémicas.

Incluso, el año pasado tuvo que salir a desmentir versiones que aseguraban que estaba nominada como “Peor actriz” en los Golden Raspberry Awards (Razzies) 2026. La información, difundida por algunos medios, generó molestia en la intérprete.

Eiza González alzó la voz a través de su cuenta en X, donde calificó como falso el señalamiento y criticó el tratamiento de la noticia.

“Es una verdadera vergüenza cómo algunos medios en nuestro país no pueden evitar ser amarillistas”, escribió la actriz.