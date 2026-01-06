“Es el amor de mi vida”: Fernando Carrillo revela que fue pareja de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela
El actor Fernando Carrillo se puso al ojo público al revelar que mantuvo una relación sentimental con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. El actor de “Rosalinda” describió a la mandataria como “una persona fundamental en su vida”.
“La conozco muy bien”: Fernando Carillo revela que Delcy Rodríguez es su exnovia
Los hechos se desataron después que Carrillo hablara sobre la situación política de Venezuela en una entrevista para el programa “Pique y se extiende”, donde manifestó su desacuerdo con la detención de Nicolás Maduro y con la intervención militar de Estados Unidos en su país.
En ese espacio, el actor defendió abiertamente al mandatario y a su entorno cercano, postura que ha generado fuertes reacciones.
“Van a tener que demostrar esas acusaciones que son falsas, me molesta y yo, me juego mi carrera, porque me gusta estar del lado del débil, el presidente y su esposa (Cilia Flores) son una pareja hermosísima, los tienen castigados”.Fernando Carrillo, actor
Tras estas declaraciones, otro medio buscó a Carrillo para profundizar en su postura. Fue entonces cuando el actor afirmó que su defensa del oficialismo no era casual, ya que conocía de manera personal a Delcy Rodríguez, presidenta interina del país y colaboradora cercana de Maduro.
“Ya la historia delatará a los traidores, yo estoy en total desacuerdo con esa opinión que tratan de imponer los medios de comunicación, totalmente falso…, la conozco, la conozco muy bien a la vicepresidenta, hoy la primera presidenta de Venezuela, la conozco muy bien, fue mi pareja”.Fernando Carrillo, actor
Ante la sorpresa del entrevistador, Carrillo confirmó que la relación fue real y duró tres años:
“Así es fuimos pareja, por tres años, es la mujer más inteligente, hoy puedo decir que es el gran amor de mi vida, a esta edad, sabiendo cómo actúa, sabiendo cómo defiende a su familia, sabiendo cómo defiende a su patria, a sus amigos”.Fernando Carrillo, actor
La finalidad de dichas declaraciones, según Carillo era reiterar la confianza que tiene en que Delcy Rodríguez actuará en beneficio del país:
“Cien por ciento hará lo que sea más beneficioso para solventar esta situación por la que pasamos, vamos a ver cómo se desarrolla esto, (…) ya van a ver lo que se le viene a esta nación (EU), que impone y eso sí, para mí, es una dictadura global”.
¿Quién es Fernando Carillo?
Fernando Carrillo es un actor, cantante y figura pública venezolana, conocido principalmente por su trayectoria en telenovelas latinoamericanas. Nació el 6 de enero de 1966 en Caracas, Venezuela, y alcanzó notoriedad internacional gracias a su participación en producciones de corte juvenil.
Su carrera artística comenzó tras ganar visibilidad en certámenes de belleza y proyectos musicales, aunque fue la actuación la que le dio mayor proyección. Entre sus trabajos más recordados se encuentran telenovelas como “Rosalinda”, “Abigail”, y “Siempre tuya Acapulco”.
Con el paso de los años, Carrillo amplió su presencia en el entretenimiento con participaciones en programas de televisión, reality shows y proyectos musicales, además de mantener una actividad constante en redes sociales.
