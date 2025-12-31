Artistas cancelan sus funciones en el Kennedy Center rebautizado en honor a Trump

GENERANDO AUDIO...

Renombre del antiguo Kennedy Center causa polémica. Foto: Reuters

El Kennedy Center sigue causando polémica política y cultural luego de ser rebautizado oficialmente como Trump-Kennedy Center. Esta decisión ha obligado a varios artistas a cancelar sus presentaciones en dicho lugar de Washington, Estados Unidos.

La decisión, impulsada por una junta directiva integrada por aliados del presidente republicano, provocó rápidamente el rechazo de músicos, compañías de danza y sectores culturales que acusan una politización del arte.

Cancelaciones en el Kennedy Center tras el cambio de nombre

Varios artistas que tenían presentaciones programadas para finales de 2025 y 2026 anunciaron la cancelación de sus conciertos en señal de protesta. Entre ellos se encuentra The Cookers, un reconocido grupo de jazz que decidió cancelar su actuación del 31 de diciembre.

En un comunicado, la agrupación afirmó que “el jazz nació de la lucha y de una obstinación incansable por la libertad, libertad de pensamiento y de expresión”, y subrayó que su decisión no es un rechazo al público, sino una defensa de los valores que representa su música.

Richard Grenell acusa “boicot” y amenaza con acciones legales

La reacción de la nueva administración no se hizo esperar. Richard Grenell, presidente del Trump-Kennedy Center, acusó a los artistas de ser “activistas” contratados por una administración anterior a la que calificó de “extrema izquierda”.

En un mensaje publicado en X, Grenell sostuvo que “las artes son para todos y a la izquierda le enfurece eso”, y denunció un supuesto boicot ideológico.

Además, amenazó con emprender acciones legales contra el músico Chuck Redd, a quien exigió una compensación de un millón de dólares, acusándolo de intolerancia y de tácticas de intimidación, según una carta consultada por la AFP.

Artistas y compañías se suman al rechazo

La compañía Doug Varone and Dancers, que tenía funciones previstas para abril de 2026, también canceló su participación. En Instagram, señaló que tras la decisión de Donald Trump de renombrar la institución en su honor, ya no pueden pedirle a su público asistir a un recinto que “antaño fue prestigioso”.

Por su parte, la cantante folk Kristy Lee reconoció que cancelar su concierto de enero de 2026 le afecta económicamente. “Así es como pago mis facturas, pero perder mi integridad me costaría más que cualquier salario”, escribió en redes sociales.

Polémica política y cambios en la programación cultural

La Casa Blanca anunció el 18 de diciembre que el Kennedy Center adoptaría el nombre de Trump-Kennedy Center tras una votación unánime de su junta directiva. La medida fue rechazada por la familia de John F. Kennedy y por la oposición demócrata.

Además del cambio de nombre, la nueva dirección eliminó espectáculos de drag y eventos vinculados a la comunidad LGBT+, sustituyéndolos por conferencias de la derecha religiosa y presentaciones de artistas cristianos. Según medios estadounidenses, la venta de boletos ha disminuido desde la llegada del nuevo consejo.

Un debate abierto sobre arte, política y libertad de expresión

El conflicto en el Trump-Kennedy Center refleja un debate más amplio sobre el papel de la cultura en un contexto político polarizado. Mientras la nueva administración defiende su visión de “artes para todos”, artistas y colectivos advierten que la independencia cultural y la libertad de expresión están en riesgo.

