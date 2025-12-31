Los conciertos que definieron 2025 en México

GENERANDO AUDIO...

Miles asistieron a conciertos durante 2025. Foto: Cuartoscuro/Getty Images

El 2025 será recordado como un año en el que la música y los conciertos tuvieron un papel protagónico en México.

Giras en estadios, festivales de talla internacional y residencias históricas reunieron a miles de personas en distintos escenarios del país.

A continuación, un recuento de algunas de las presentaciones que definieron el año y marcaron tendencia en la escena musical nacional.

Bad Bunny, “La Casita” y sus 8 conciertos

Desde que se anunció, la pequeña residencia de Benito en la Ciudad de México (CDMX), con el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, ya se contemplaba como uno de esos momentos que paralizarían la capital del país.

Apenas este mes de diciembre, a lo largo de ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros, tuvo como invitados a artistas como Julieta Venegas, Feid, Grupo Frontera, Natanael Cano y J Balvin.

Además de que en “La Casita”, ese escenario que creó polémica entre sus seguidores, vimos bailar a celebridades como Yalitza Aparicio, Ana de la Reguera, Juanpa Zurita, Luisito Comunica, Azul Guaita, Galilea Montijo, Yeri Mua, el luchador Penta, Mr Iguana y La Parka, entre otros.

Su visita a las luchas, adivinar la canción sorpresa en cada una de sus presentaciones, el espectáculo de luces, hasta su caída en pleno escenario y ver a sus fans acampando, sólo le dieron más momentos épicos a su minigira en CDMX.

Dua Lipa hasta taquería puso

Para cerrar su gira por América Latina, la cantante londinense ofreció tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los pasados 1, 2 y 5 de diciembre, toda una semana para deleitar a sus fans.

Las presentaciones del Radical Optimism Tour no fueron lo único, la visita de la intérprete de “Don’t Start Now” tuvo un plus con “La Dua”, taquería que, por todos esos días, ofreció un menú temático que, para disfrutarlo, hasta se tuvo que hacer un registro previo.

Los covers de “Bésame mucho”, “Oye mi amor” y “Amor prohibido”, así como que ella se dejó ver en varios lugares de la ciudad junto a su pareja, Callum Turner, complementaron el plus para una semana de ensueño para sus seguidores.

Shakira rompiendo récords

“La Loba” no escatimó recursos ni esfuerzos a la hora de pensar en sus seguidoras y seguidores en México, lo que derivó en un total de 12 fechas y batió récords en el Estadio GNP Seguros.

Alrededor de 780 mil personas asistieron al inmueble a cantar y bailar éxitos que prácticamente abarcaron todo su repertorio musical. De hecho, sus presentaciones no se limitaron a la CDMX, ya que la colombiana ofreció otros shows en distintos estados del país como parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Aunque en redes circularon algunas quejas por no iniciar a tiempo, esto no opacó la serie de conciertos que Shakira dio en nuestro país. Sin duda, es un gran momento para ser su fan, ya que en 2026 volverá a la capital del país para una presentación más.

Oasis, los hermanos hasta se abrazaron

La gira de uno de los reencuentros más esperados en el mundo de la música llegó a México en septiembre de este año, con dos fechas en el Estadio GNP Seguros.

El miedo de los seguidores por una cancelación o una pelea se esfumó al ver salir juntos a los hermanos Liam y Noel Gallagher, quienes tronaron grandes éxitos de su catálogo musical como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”.

La experiencia por el tour Oasis Live ’25 no se limitó a los conciertos. Días antes de las presentaciones se abrió una tienda con licencia de la banda, como pasó en otras ciudades importantes de la gira, donde los fans podían hacerse de mercancía oficial del grupo de Manchester.

Hablando de su ciudad natal, algo peculiar en las presentaciones fue cuando Liam interactuó con el público y, por su marcado acento, muchos no comprendían lo que decía, hasta que hacía señas para hacerse entender. Esto no opacó el mood en ningún momento.

El Corona Capital acaparando las miradas del mundo

Desde hace varios años el festival ha llamado la atención a nivel internacional. Sea por la curaduría de bandas o por el espectáculo que éstas ofrecen, el Corona Capital ya juega en las ligas mayores.

El evento cumplió 15 años este 2025 y lo celebró con un cartel que, si bien apegó mucho a la nostalgia, una vez más, fiel a su estilo, se reinventó al agregar a bandas de géneros que no se habían presentado tanto anteriormente, así como a exponentes de nuevas propuestas musicales.

Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Weezer, Vampire Weekend, Chappell Roan, Linkin Park, Aurora, Franz Ferdinand, AFI, Kaiser Chiefs, Jet, Alabama Shakes, Hippo Campus, Marina, Kadavar, Jerry Cantrell, Deftones y muchos más estuvieron a cargo de tres días en los que la música, una vez más, se convirtió en religión en la capital.

Vive Latino, el festival que revolucionó todo

El evento al que ningún amante de la música y los conciertos debe de faltar en el año. El festival, representativo de varias generaciones, volvió a su sede, el Estadio GNP, y lo hizo con un lineup cuyo objetivo fue satisfacer a los seguidores de cajón, así como a los nuevos.

Fue el fin de semana previo al Equinoccio de Primavera cuando artistas y grupos se dieron cita en los distintos escenarios del Vive para deleitar a unos 80 mil asistentes por día, según estimaciones de los organizadores.

Caifanes, Cuarteto de Nos, División Minúscula, Duncan Dhu, El Gran Silencio, El Mató a un Policía Motorizado, Los K’Comixtles, Keane, La Lupita, Los Ángeles Azules, Mon Laferte, Porter, Sepultura, Scorpions, Siddhartha, Víctimas del Dr. Cerebro y Zoé fueron algunos de los grupos que participaron en esta edición.

Hablando de Zoé…

Con lleno total, la banda mexicana ofreció siete conciertos en el Estadio GNP Seguros entre septiembre, octubre y noviembre, como parte del Memorex + Rexsexex Tour.

Su presentación en el Vive Latino fue como un calentamiento para este regreso a los escenarios, en el que también se presentaron en festivales en Querétaro y Puebla.

El futuro se ve prometedor para León Larregui y compañía con conciertos agendados para Pa’l Norte, Nueva York y Los Ángeles.

Los Tigres del Norte en el Palacio de los Deportes

Los Tigres del Norte rugieron fuerte con la Lotería Tour en sus dos fechas en el Palacio de los Deportes, donde interpretaron sus éxitos y temas nuevos que pusieron a bailar a todos en el “Domo de cobre”.

Como siempre cantaron y tocaron todo lo que su público les pidió, demostrando porque son los “jefes de jefes” cada que pisan y se presentan en la CDMX.

Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Nacional

Hace tiempo rompieron el récord de asistencia en el Zócalo capitalino y se preparan para regresar a nuestro país para el próximo Vive Latino. Sin embargo, nunca es suficiente si se trata de Los Fabulosos Cadillacs.

Fue en noviembre cuando el grupo argentino dio cuatro presentaciones en el Auditorio Nacional, en las que el “Coloso de Reforma” bailó con temas como “Manuel Santillán, El León”, “Mal Bicho” y “Yo No Me Sentaría En Tu Mesa”.

La lista es extensa y sólo pudimos hablar de algunos de los conciertos que este año marcaron tendencia en nuestro país, ¿cuáles fueron tus preferidos?

