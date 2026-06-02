¡Está de regreso! Los hermanos Wayans prometen risas y nostalgia en “Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta”

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Se burlará de los éxitos recientes del cine de terror. Foto: Paramount

Después de 13 años de ausencia, “Scary Movie” la icónica franquicia de comedia y terror vuelve a los cines con una nueva entrega que parodia los éxitos más recientes del género.

Los gritos y las carcajadas volverán a compartir pantalla

Después de más de una década fuera de los cines, “Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta” llega esta semana con la promesa de recuperar el humor irreverente que convirtió a la saga en un fenómeno mundial.

En entrevista con Unotv.com, los creadores originales de la saga, los hermanos Marlon y Shawn Wayans, revelaron algunos detalles de esta nueva entrega, que se burlará de los éxitos recientes del cine de terror, incluyendo películas como “Weapons”, “Smile” y “Sinners”.

Pero ¿cómo deciden qué películas parodiar? Shawn Wayans explicó que todo parte de aquello que les resulta divertido mientras ven las cintas de terror.

“Lo que te hace reír. Nosotros vemos estas películas de horror y hay cosas que nos saltan a la vista y pensamos, ‘eso puede ser chistoso’. Entonces decidimos poner a ese personaje en una situación que puede resultar muy divertida“, comentó.

Reír en el cine, una apuesta de “Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta”

Para Marlon Wayans, uno de los grandes atractivos de la saga es que invita al público a volver a disfrutar de una experiencia colectiva en el cine.

“Es bueno que la gente sepa que está bien reír. La risa es contagiosa y cuando tienes esta experiencia en una sala de cine es muy diferente a estar en tu teléfono, porque eso es algo muy individual“, señaló.

La nueva película también apuesta por la nostalgia. Regresan figuras emblemáticas de la franquicia como Anna Faris y Regina Hall, quienes vuelven a reunirse con los hermanos Wayans para revivir a los personajes que marcaron a toda una generación.

“Los cuatro personajes son muy diferentes. Es una reunión de muchas reuniones en una sola película. Es nostalgia pura. De hecho, los hermanos Wayans regresamos a la franquicia que creamos y también estamos trayendo de vuelta a Ghostface“, adelantó Marlon.

Foto: Paramount Pictures

“Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta” llega a las salas de cine este jueves 4 de junio y todo apunta a que podría convertirse en una de las comedias más divertidas y comentadas del verano.

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