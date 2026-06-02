México Vibra y el Mexico Countdown Concert: todo lo que debes saber los conciertos previos al Mundial 2026

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El festival por la inauguración del Mundial 2026 | Foto: X (@MexicoCity26) FIFA

El Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá dará comienzo el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Para celebrar la llegada de la tercera Copa del Mundo en tierras mexicanas, el Auditorio Nacional recibirá México Vibra, dos conciertos con talento como Alejandro Fernández y Carín León.

Este evento correrá a cargo de ‘Host City Ciudad de México: El Alma del Mundial“, es decir, los organizadores de las actividades mundialistas en la capital mexicana, en donde se disputará el juego inaugural de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica.

💚⚽️❤️ pic.twitter.com/hfADE1wSk1 — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) March 4, 2026

Fecha y lugar de México Vibra

El proyecto México Vibra es una serie de conciertos encabezados por Alejandro Fernández y Carín León que se llevarán a cabo el 9 y 10 de junio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

¿Cuándo y dónde será México Vibra? ¿Cuándo? Martes 9 y miércoles 10 de junio de 2026

Martes 9 y miércoles 10 de junio de 2026 ¿A qué hora? Por confirmar

Por confirmar ¿En dónde? Auditorio Nacional de la CDMX Los dos conciertos en el “Coloso de Reforma” servirán como la antesala de la inauguración mundialista en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca o Estadio Banorte) un día más tarde. Cartel completo de México Vibra en el Auditorio Nacional Alejandro Fernández es el acto principal del concierto del 9 de junio en el Auditorio Nacional, mientras que Carín León encabezará la fecha del 10 de junio en México Vibra. Sin embargo, dichos cantantes no se presentarán solos, pues en ambos días se presentarán los siguientes artistas y agrupaciones: Mijares

Lucero

Emmanuel

Carla Morrison

Banda El Recodo

Timbiriche

Orquesta Sinfónica de Minería

Los organizadores aseguraron, en un comunicado, que el talento seleccionado caracteriza la cultura musical mexicana de diferentes géneros y generaciones.

Precios del México Vibra 2026

Los boletos para el concierto previo a la Copa Mundial del 9 al 10 de junio en el Auditorio Nacional, tienen precios desde los mil 100 pesos a los 9 mil 345 pesos.

Preferente: desde $9,702

Luneta: desde $6,468

Balcón: desde $4,527.60

Primer Piso: desde $2,710.40

Segundo Piso: desde $1,361.36

Silla de Ruedas: desde $4,065.60

Este martes 2 de junio se dio a conocer que Los Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose participarán en el “México Countdown Concert” del Mundial 2026, el miércoles 10 de junio como parte de las presentaciopnes de México Vibra, informó la FIFA.

El “México Countdown Concert” forma parte de la celebración en simultáneo con Canadá y Estados Unidos, países que también serán sede del torneo. Estas serie de conciertos buscan unir a las naciones a través de la música en la antesala de la Copa del Mundo.

La FIFA recomendó a los fans a llegar a partir de las 17:00 horas para disfrutar del concierto, que estará incluido sin costo adicional para quienes tengan boleto del México Vibra del 10 de junio.

El evento incluirá actuaciones musicales en vivo, conexiones con otras ciudades anfitrionas y participaciones especiales. Además de la presentación de Los Ángeles Azules junto a Belinda y Elena Rose, los organizadores adelantaron que habrá un invitado sorpresa para la celebración en la Ciudad de México.

Precios para el México Countdown Concert

Los boletos están disponibles a través de https://fanki.com.mx/ y estos son los precios:

Preferente: desde $9,702

Luneta: desde $6,468

Balcón: desde $4,527.60

Primer Piso: desde $2,710.40

Segundo Piso: desde $1,361.36

Silla de Ruedas: desde $4,065.60

Este concierto será transmitido por los canales digitales y de transmisión global de la FIFA. Además habrá una señal en la cuenta de TikTok de la Copa Mundial de la FIFA.

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