Cargan a Abelito en alfombra de Premio Lo Nuestro 2026, pese a que ha dicho que le molesta que lo levanten

GENERANDO AUDIO...

Abelito protagoniza momento viral. Foto: Cuartoscuro

El evento Premio Lo Nuestro del pasado jueves 19 de febrero de 2026 dejó varios momentos virales, pero uno de los más comentados en redes sociales fue el protagonizado por el influencer Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito.

Durante la transmisión oficial de la alfombra roja, en la que participaron conductoras como Karla Díaz y Wendy Guevara con otras personalidades como el comediante Marko Música; se observó el momento en que el empresario y comunicador dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke, cargó a Abelito en brazos mientras caminaban frente a cámaras y fotógrafos.

El clip comenzó a circular rápidamente en plataformas como X, TikTok y Facebook, donde usuarios debatieron la escena y compartieron distintas opiniones sobre lo ocurrido en plena alfombra roja.

Incluso en el video se puede ver cómo Aldo de Nigris, quien acompañó a Abelito, se muestra incómodo al momento y trata de hacer que el dominicano lo baje. Además el comediante Marko Música toca la espalda de Alofoke y le hace una seña de desaprobación con la mano.

Al momento de bajarlo, Abelito lo tomó con sarcasmo y “humor” y dijo que le apachurrar la mano, tal y como un peluche o muñeco, “es como los ositos de peluche, tengo una posición en cada lugar”, dijo, mientras que Aldo comentó que “no le piques en la panza porque ahí sí vale madres”.

Abelito ha dicho que le molesta que lo carguen

El momento generó conversación porque en entrevistas previas, Abelito ha hablado abiertamente sobre este tema. En una charla con El Escorpión Dorado, el influencer expresó que una de las cosas que más le incomodan es que lo carguen sin su consentimiento.

En esa conversación explicó que la molestia no está relacionada con su estatura, sino con el respeto a su espacio personal. También ha señalado que no le gusta que personas con las que no tiene confianza lo levanten como si fuera un objeto o soporte físico.

Sin embargo, el propio Abelito ha diferenciado esas situaciones de momentos con amigos cercanos. Durante su participación en “La Casa de los Famosos México”, por ejemplo, permitió que Aldo de Nigris lo cargara en algunas ocasiones, al tratarse de dinámicas en un entorno de confianza.

Sin embargo El Escorpión Dorado le recordó cuando Belinda lo abrazó y en ese momento su cara demostraba que no estaba para nada incómodo, pero Abelito dijo que ella le pidió de manera respetuosa si lo podía cargar.

En otro video con Jorge Anzaldo dijo con humor que si Belinda no lo hubiera cargado, él mismo le hubiera dicho que lo cargara.

Hasta el momento, Abelito no ha emitido una postura pública específica sobre lo ocurrido en la alfombra de Premio Lo Nuestro 2026, únicamente ha compartido imágenes y videos de su experiencia en el evento.

El video continúa circulando en redes sociales y ha generado comentarios tanto de apoyo como de crítica, reavivando la conversación sobre el consentimiento y el respeto al espacio personal, especialmente en eventos públicos y transmisiones en vivo.

Usuarios de TikTok hablaron de este tema recordando que a pesar de que tiene el tamaño de un niño, es una persona adulta.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento