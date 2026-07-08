Estrena U2 videoclip de su canción The Street of Dreams, filmado en CDMX, Morelos y Edomex

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Foto: Cuartoscuro

A un par de meses de su grabación en la Ciudad de México, Morelos y Edomex, este martes la banda irlandesa U2 estrenó el videoclip de Street of Dreams, su nuevo sencillo y primer adelanto del próximo álbum de estudio, una producción homenaje a la capital del país y al público mexicano.

El video fue grabado durante mayo en el Centro Histórico de la capital del país, principalmente en la Plaza de Santo Domingo y calles como Isabel la Católica, 5 de Mayo y República de El Salvador. También incluye escenas en Yautepec, Morelos, así como en Juchitepec, Estado de México.

La producción, con estética vintage, muestra a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., interpretando la canción sobre el techo de un autobús escolar intervenido por el artista mexicano Chavis Mármol, con la leyenda “La calle de los sueños” al frente. Mientras que uno de los momentos más llamativos del tema es su estribillo en español, en el que Bono canta: “La calle, calle de los sueños”, mezclando ambos idiomas a lo largo de la canción.

La grabación enfrentó complicaciones debido a una fuerte tormenta que obligó a detener temporalmente el rodaje. Incluso, los integrantes de U2 se resguardaron en un departamento del Centro Histórico, desde cuyo balcón continuaron filmando algunas escenas que finalmente fueron incluidas en el corte final.

El videoclip concluye con una toma del autobús donde aparece la frase: “¡No abandones tus sueños! ¡Tus sueños no te abandonarán!”, seguida del mensaje: “¡Gracias a la gente de México!”.

Somewhere in Mexico City, on a Street of Dreams.. pic.twitter.com/TvjfX2hglG — U2 (@U2) July 2, 2026

Street of Dreams marca el regreso de U2 con música inédita tras nueve años sin publicar un álbum de estudio. El disco, aún sin título confirmado, está previsto para lanzarse antes de que termine 2026.

Toda vez que la relación de U2 con México se remonta a 1992, cuando ofreció cuatro conciertos en el Palacio de los Deportes durante el Zoo TV Tour. Tras un distanciamiento que siguió a un incidente ocurrido en 1997 durante el PopMart Tour, la banda regresó al país en 2006 con el Vertigo Tour y posteriormente realizó exitosas presentaciones en 2011 y 2017, consolidando un vínculo estrecho con el público mexicano.

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